Mali uzspridzināts aizsardzības ministrs, nemiernieki ieņem pilsētas, bet Krievijas algotņi bēg
Mali netālu no galvaspilsētas Bamako sprādzienā nogalināts aizsardzības ministrs Sadio Kamara, svētdienas vakarā pavēstīja valdība.
Pie ministra dzīvesvietas Kati eksplodējis pašnāvnieka vadīts mīnēts automobilis, teikts paziņojumā.
Nedēļas nogalē visā valstī notika koordinēti džihādistu kaujinieku un separātistu nemiernieku uzbrukumi, un nemiernieku rokās nonākusi stratēģiski svarīgā Kidala, valsts ziemeļaustrumos.
Panākta vienošanās par Krievijas Āfrikas korpusa, kas atbalsta Mali armiju, atkāpšanos no Kidalas, ziņu aģentūrai AFP apliecināja tuaregu nemiernieki, norādot, ka pilsēta tagad pilnībā ir viņu kontrolē.
Mali armija 2023. gada novembrī ar Krievijas algotņu grupējuma "Vagner" palīdzību atguva Kidalu, ko nemiernieki bija kontrolējuši vairāk nekā desmit gadus. Azavādas atbrīvošanas fronte (FLA), ko pamatā veido tuaregu grupējumi, paziņoja, ka ir ieņēmusi pozīcijas Gao reģionā, valsts ziemeļos.
FLA vēlas panākt Azavādas, Mali ziemeļu reģiona, neatkarību. Mali jau vairāk nekā desmit gadus nerimst bruņoti konflikti, bet nule notikušie uzbrukumi bija smagākie kopš 2020. gada, kad varu pārņēma hunta.