Vīrietis, kurš Baltā nama korespondentu vakariņu laikā sarīkoja apšaudi, vēl nesen tika atzīts par “mēneša pasniedzēju”
Vīrietis, kurš tika aizturēts pēc apšaudes Baltā nama korespondentu vakariņu laikā, ir identificēts kā 31 gadu vecais Kols Tomass Alens - Kalifornijas pasniedzējs, kurš palīdzēja sagatavot skolēnus iestājeksāmeniem.
Saskaņā ar likumsargu sniegto informāciju, Alens dzīvo Toransā, Kalifornijā – piekrastes pilsētā, kas atrodas netālu no Losandželosas. Vietnē "LinkedIn" minēts, ka Alens ir Kalifornijas Tehnoloģiju institūta (Caltech) absolvents, kurš strādājis kā nepilna laika pasniedzējs un videospēļu izstrādātājs.
Sociālajos tīklos atrodamā informācija liecina, ka 2024. gada decembrī viņš tika atzīts par “mēneša pasniedzēju” izglītības uzņēmumā “C2 Education”, kas specializējas studentu sagatavošanā iestājeksāmeniem.
2017. gadā Alens ieguva bakalaura grādu mehāniskajā inženierijā, bet 2025. gadā – maģistra grādu datorzinātnēs Kalifornijas štata universitātē Domingesā. 2016. gadā viņa pārstāvētā komanda izcīnīja uzvaru robotikas sacensībās. Kā Alena vienīgā interešu joma norādīta “zinātne un tehnoloģijas”.
Jau ziņots, ka 25. aprīlī Baltā nama korespondentu vakariņu laikā Vašingtonas "Hilton" viesnīcā izcēlās apšaude. Pēc tam, kad atskanēja šāvieni, no pasākuma nekavējoties tika evakuēts ASV prezidents Donalds Tramps, bet pasākuma viesi – tostarp politiķi, diplomāti un slavenības – meklējot glābiņu, patvērās zem banketa galdiem.
Amatpersonas ziņo, ka apšaudē no tuvas distances tika sašauts kāds drošības dienestu darbinieks, tomēr viņu no ievainojumiem paglāba ložu necauršaujamā veste. Citu cietušo apšaudē nebija, turklāt uzbrucējs pēc notikušā tika nekavējoties tika aizturēts.
Saskaņā ar policijas ziņojumiem, aizdomās turētais ir kāds 31 gadus vecs vīrietis no Kalifornijas, vārdā Kols Tomass Allens. Policija norādīja, ka viņš bija reģistrēts kā viesnīcas viesis, kas sniedza viņam likumisku piekļuvi hoteļa ēkai, kurā notika pasākums.
Video novērošanas kamerās redzams, ka viņš virzās uz balles zāli, kurā norisinājās vakariņas, un pat kādā mirklī viņš redzams skrienam garām drošības kontroles punktiem. Vīrietis bija smagi bruņojies - viņam līdzi bija bise, pistole un vairāki naži.