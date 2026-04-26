"Politikā nav vietas vardarbībai!" Rinkēvičs komentē apšaudi Baltā nama korespondentu vakariņu laikā
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičš komentējis apšaudi Baltā nama korespondentu vakariņu laikā, uzsverot, ka "vardarbībai politikā nav vietas".
"Šokējošas ziņas par šāvieniem korespondentu vakariņās Baltajā namā. Jūtos atvieglots, ka visi vakariņu dalībnieki, tai skaitā ASV prezidents Donalds Tramps, viņa administrācijas pārstāvji, Kongresa locekļi un žurnālisti ir drošībā, un ka uzbrucējs ir aizturēts. Politikā nav vietas vardarbībai," vietnē "X" paudis Edgars Rinkēvičs.
Jau ziņots, ka Baltā nama korespondentu vakariņu laikā Vašingtonas "Hilton" viesnīcā izcēlusies apšaude. Pēc tam, kad atskanēja šāvieni, no pasākuma nekavējoties tika evakuēts ASV prezidents Donalds Tramps, bet pasākuma viesi – tostarp politiķi, diplomāti un slavenības – meklējot glābiņu, patvērās zem banketa galdiem.
Amatpersonas ziņo, ka apšaudē no tuvas distances tika sašauts kāds drošības dienestu darbinieks, tomēr viņu no ievainojumiem paglāba ložu necauršaujamā veste. Citu cietušo apšaudē nebija, turklāt uzbrucējs pēc notikušā tika nekavējoties tika aizturēts.
Saskaņā ar policijas ziņojumiem, aizdomās turētais ir kāds 31 gadus vecs vīrietis no Kalifornijas, vārdā Kols Tomass Allens. Policija norādīja, ka viņš bija reģistrēts kā viesnīcas viesis, kas sniedza viņam likumisku piekļuvi hoteļa ēkai, kurā notika pasākums.