Izraēlas-Libānas pamiers pagarināts par trim nedēļām
Pamiers starp Izraēlu un Libānu tiks pagarināts par trim nedēļām, ceturtdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps savā sociālo mediju platformā "Truth Social".
Sākotnēji bija paredzēts, ka pamiers beigsies jau sestdien. Tramps sacīja, ka vienošanās tika panākta pēc viņa tikšanās ar Izraēlas un Libānas vēstniekiem un pārstāvjiem Ovālajā kabinetā.
"Tikšanās noritēja ļoti labi! ASV sadarbosies ar Libānu, lai palīdzētu tai aizsargāt sevi no "Hizbollah". Pamiers starp Izraēlu un Libānu tiks pagarināts par trim nedēļām," rakstīja Tramps. "Bija liels gods būt šīs ļoti vēsturiskās tikšanās dalībniekam!"
"Es domāju, ka ir ļoti labas izredzes panākt mieru. Es domāju, ka tam vajadzētu būt viegli," žurnālistiem sacīja Tramps. Tomēr iepriekš viņš izteicās, ka nesteigsies izbeigt karu ar Irānu, piebilstot, ka Tuvajos Austrumos ieradies trešais amerikāņu aviācijas bāzeskuģis.
Irānas mediji ceturtdien ziņoja, ka Teherānā bijuši dzirdami sprādzieni, bet nav skaidrs, kas tos izraisījis. Avots Izraēlas drošības dienestos ziņu aģentūrai AFP apgalvoja, ka Izraēla pašlaik neuzbrūk Irānai.
Karadarbība starp Izraēlu un Irānas atbalstīto Libānas šiītu kaujinieku grupējumu "Hizbollah" ir pastiprinājusies pēc Irānas kara sākuma. Libānas valdība nav šī kara aktīva dalībniece un mēģina panākt deeskalāciju.
Neraugoties uz jauniem uzbrukumiem kuģiem Persijas līcī, ASV-Irānas sarunu otrā kārta var notikt nākamo trīs dienu laikā, ceturtdien ziņoja laikraksts "New York Post", atsaucoties uz Trampu un vārdos nenosauktiem Pakistānas avotiem. Taču joprojām nav skaidrs, vai sarunas tiešām notiks.
Pašlaik ASV un Irāna koncentrē uzmanību uz Hormuza šaurumu, caur kuru miera laikā tiek transportēta piektā daļa naftas un sašķidrinātās dabasgāzes. Irāna šo šaurumu ir faktiski slēgusi.
"Man ir viss laiks pasaulē, bet Irānai nav - pulkstenis rit!" sociālajos tīklos paziņoja Tramps.
ASV prezidents ceturtdien arī paziņoja, ka pavēlējis ASV Jūras spēkiem iznīcināt kuģus, kas izliek mīnas šajā šaurumā.