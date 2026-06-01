Vispirms izdara un tad domā! Pārdaugavā labiekārto teritoriju, bet pēc tam to sabojā
Vai kārtīgs saimnieks savās mājās vispirms sakārto teritoriju, tad sāk vērienīgus darbus, padarīto sabojā un pēc tam tērē naudu, lai atkal sakārtotu? Tieši tā izpildījusies Rīgas pašvaldība Pārdaugavā, Meža ielas rajonā.
“Kas Jauns Avīze” jau rakstīja, ka Pārdaugavā, Meža un Puķu ielas rajonā, veiktas satiksmes izmaiņas, likvidētas stāvvietas, uzzīmētas velojoslas un saliktas ceļa zīmes ar maksimālo stāvēšanas laiku 20 un 30 minūtes. Tostarp arī pie tur esošajām kafejnīcām.
Viedokļi atšķiras
Iedzīvotāju domas par šiem jauninājumiem dalījās – bija cilvēki, kas satiksmes mierināšanu vērtēja atzinīgi, bet kritiķi uzskata, ka izmaiņas nav pietiekami pārdomātas. Tika norādīts uz problēmām pie tuvumā esošajām izglītības iestādēm, jo vecākiem kļuvis sarežģītāk droši pievest bērnus. Kritizēts arī veloceliņa risinājums, saucot to par nedrošu un nepārdomātu. Savukārt Rīgas domnieks Lauris Ērenpreiss (NA), kurš ir aktīvs Āgenskalna iedzīvotāju “Facebook” grupas dalībnieks, brīdināja par iespējamiem sastrēgumiem, piegāžu problēmām un būtiski samazinātu stāvvietu skaitu. Bija arī aizrādījumi, ka Rīgā ir daudz vietu, kur jālabo ietves un brauktuves, jo satiksmes un gājēju plūsmas intensitāte ir daudz lielāka. Ar vārdu sakot – diskusija par pašvaldības prioritātēm.
Taču šīs viedokļu apmaiņas vēl nebija rimušas, kad kā ķirsītis uz tortes sekoja turpinājums – proti, jaunais marķējums tika sabojāts, jo šajā apkaimē sākās ielu bedrīšu lāpīšana.
Sabojā iepriekšējo darbu
Meža ielas rajonā parādījās smagā tehnika un sāka lāpīt bedrītes asfaltā. Uz jaunā ielu marķējuma palika melni tehnikas riepu iespiedumi, no asfalta atdalījusies velo joslas zīme un nesmuks ielāps ielas vidū uz marķējuma.
“Jā, grūti saprast – ar putām uz lūpām šo prezentēja kā nenormālāko jauninājumu, no kura mēs, bauru tauta, neko nesaprotam. Bet beigās pat nevarēja paņemt un no jauna noasfaltēt vismaz visu ietvju un ielu virskārtu un pēc tam sazīmēt tās drausmīgās līnijas. Tagad viss kaut kādos kārtējos ielāpos un sačakarētos ceļu apzīmējumos. Kā sādžā. Nesanāk nekāda Kopenhāgena un cilvēkiem domāta vide, kurā gribētos uzturēties ilgstoši,” saka kāds no apkaimes iedzīvotājiem.
Dome domā, ka viss labi?
Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļā Kas Jauns Avīzi informēja, ka par satiksmes un transporta infrastruktūras plānošanu, uzturēšanu, projektēšanu, būvniecību un satiksmes organizāciju pilsētā atbild Ārtelpas un mobilitātes departaments. (Departamenta direktors Kristaps Kauliņš – aut.). 2025. gada nogalē no departamenta Satiksmes organizācijas pārvaldes puses (pārvaldes priekšnieka p.i. Oskars Mažāns – aut.) tika aktualizēts jautājums par “Just Streets” projekta realizāciju, tostarp seguma stāvokli Meža ielas, Puķu ielas un Eduarda Smiļģa ielas krustojuma apkārtnē.
“Jau sākotnēji tika norādīts, ka pilnvērtīgai situācijas sakārtošanai būtu nepieciešama ielu seguma atjaunošana pilnā apjomā, taču paredzamais darbu apjoms pārsniedza departamentam pieejamos resursus. Pēc ziemas sezonas ielu seguma stāvoklis būtiski pasliktinājās, ko departaments konstatēja arī objekta apsekošanas laikā, plānojot apmaļu pazemināšanas darbus.
Pirms remontdarbu uzsākšanas tika veikta ielu posmu apsekošana un seguma bojājumu fiksēšana. Apsekojot objektu, tika konstatēts, ka pārvietošanos apgrūtinoši defekti atrodas ne tikai zīmējumu zonās, bet arī ārpus tām. Ņemot vērā tehnikas un darbaspēka mobilizāciju uz konkrēto objektu, tika pieņemts lēmums vienlaikus novērst būtiskākos seguma defektus arī blakus esošajos ielu posmos. Pretējā gadījumā rastos situācija, kurā segums tiktu sakārtots tikai zīmējumu zonās, kamēr tieši blakus saglabātos būtiski bojājumi, kas objektīvi apgrūtina pārvietošanos.
Gan Eduarda Smiļģa ielā, gan Nometņu ielā, gan Meža ielā lielākā daļa remontdarbu tika veikta ārpus jaunā marķējuma zonām. Vienlaikus darbu laikā četrās vietās tika bojāts jaunais marķējums, kas tiks atjaunots remontdarbu ietvaros. Tāpat tiks notīrītas vietas, kur marķējums darbu gaitā tika nosmērēts,” ziņo Rīgas dome.
Par bojājumu likvidēšanas izmaksām pagaidām vēl atbildi nebija iespējams saņemt.