Džoana Kolinsa atklāj "ļoti vienkāršos" noslēpumus, kas 93 gadu vecumā palīdz saglabāt jaunavīgu izskatu
Pēc spožās parādīšanās Kannu kinofestivālā aktrise Džoana Kolinsa atklājusi savus noslēpumus, kas palīdz viņai arī 93 gadu vecumā izskatīties lieliski.
Leģendārā aktrise 12. maijā piesaistīja visu uzmanību filmas “La Vénus Électrique” pirmizrādē, uz kuru ieradās iespaidīgā baltā vakarkleitā ar skulpturāliem volāniem ziedlapu formā, kas eleganti izcēla dekoltē zonu.
93 gadus vecā Džoana Kolinsa Kannu kinofestivālā 2026. gadā
Džoanas jaunavīgais starojums nepalika nepamanīts. Tas arī nav pārsteigums, jo aktrise uzskata — “rūpes par sevi ir viena no svarīgākajām lietām dzīvē”.
Kinozvaigzne neatzīst modernās diētas un saka, ka viņas ilgmūžības pamatā ir “veselīgs dzīvesveids”. “Es tikai ticu veselīgai dzīvei,” viņa atbildēja izdevuma “The Telegraph” žurnālistam. “Es neēdu neveselīgu pārtiku, guļu astoņas stundas un sportoju. Tas viss ir ļoti vienkārši.”
Lai gan daudzi var iedvesmoties no Džoanas dzīvesveida un izmantot viņas padomus savā ceļā uz labāku pašsajūtu, vienu gan atkārtot nav iespējams — viņai daba devusi patiesi izcilus gēnus.
“Man ir ļoti labi gēni — šajā ziņā esmu ļoti laimīga,” apliecinājusi arī pati aktrise. “Mans tēvs nodzīvoja līdz 87 gadiem, un cilvēkam, kurš dzimis 1903. gadā, tas bija patiešām iespaidīgi. Mamma par mani un manu māsu rūpējās ar apbrīnojamu gādību. Kad augām, viņa mums deva uztura bagātinātājus laikā, kad par tādām lietām lielākā daļa cilvēku pat nebija dzirdējuši.”
Džoana atzina, ka arī laba emocionālā pašsajūta atspoguļojas ārienē. “Es nekad īpaši neesmu domājusi par savu mentālo veselību,” viņa turpināja. “Mana garīgā veselība ir nevainojama. Man bija brīnišķīgi vecāki — mīloša mamma un diezgan stingrs tēvs, tāpēc es nekad neaizrāvos ne ar narkotikām, ne alkoholu, ne ko tamlīdzīgu. Līdz ar to man nekad nav šķitis, ka ar mani kaut kas nav kārtībā.”
Vienlaikus aktrise uzsver, ka veselība nav viņas galvenā dzīves prioritāte. “Man vissvarīgākā ir mana dzīve, mani bērni, mans vīrs un mani draugi,” viņa paskaidro.
Džoana Kolinsa ir apmierināta ar savu izskatu un uzskata, ka tieši atteikšanās no dažādiem kosmētiskiem “uzlabojumiem” palīdzējusi viņai gadu gaitā saglabāt dabisko šarmu un jaunavīgo izskatu.
“Es neticu tā sauktajiem mazajiem uzlabojumiem,” viņa uzsvēra. “Nekad neko tādu neesmu veikusi, un tieši tāpēc joprojām izskatos gandrīz tāpat kā pirms daudziem gadiem.” Arī nesenā intervijā žurnālam “Hello!” seriāla “Dinastija” zvaigzne atkārtoti pauda savu nostāju pret plastisko ķirurģiju. “Es neticu adatām un visām šīm lietām. Man nekad nav bijis ne botokss, ne kas cits sejā.”
Viņa arī uzskata — ja cilvēks jūtas labi, viņš labi arī izskatās. Džoana atklāja, ka sporto līdz pat četrām reizēm nedēļā. “Manuprāt, tas ir svarīgi, lai gan tagad vairs netrenējos tik intensīvi. Tādas kājas bez sportošanas nevar iegūt!” – viņa lepojās.
Līdzīgas domas aktrise pauda arī 2023. gadā intervijā izdevumam “The Telegraph”. “Daudzi domā, ka esmu veikusi neskaitāmas procedūras. Gribu pielikt punktu šīm runām — nē, neesmu,” viņa paskaidroja. “Man nav bijis botokss, nekādu injekciju vai citu uzlabojumu, un, godīgi sakot, paskatoties uz sievietēm, kuras to dara — īpaši daudzām četrdesmitgadniecēm — tas mani pat biedē.”