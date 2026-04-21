Irānas delegācija saņēmusi augstākā līdera atļauju doties uz sarunām ar ASV
Irānas delegācija gaidīja zaļo gaismu sarunām ar ASV no augstākā līdera Modžtabas Hamenei un saņēma to pirmdienas vakarā, vēsta ASV tīmekļa izdevums "Axios".
Baltais nams pirmdien visu dienu gaidīja signālu no Teherānas, ka Irānas pārstāvji dosies uz Islamabadu, kur plānotas sarunas, vēsta "Axios".
Arī starpnieki no Pakistānas, Ēģiptes un Turcijas mudināja irāņus piedalīties sarunās, taču Teherāna kavējās Islāma revolucionārās gvardes spiediena dēļ. Gvarde pieprasīja, lai delegāti ieņem stingrāku nostāju un pieprasa ASV jūras blokādes izbeigšanu pirms sarunu sākšanas, "Axios" pastāstīja kāds informēts avots.
Saskaņā ar trīs "Axios" avotu ziņoto, tagad uz tikšanos Islamabadā dosies arī ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss, kurš vadīja ASV delegāciju pirmajā sarunu kārtā.
Sagaidāms, ka uz sarunām Islamabadā dosies arī ASV prezidenta Donalda Trampa īpašie sūtņi Stīvs Vitkofs un Džareds Kušners.