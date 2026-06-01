Kas jāzina par narcisēm un tūkstošiem to šķirņu
Eiropas dārzos narcišu uzplaukums sākās 16. gs. beigās, kad par modes lietu kļuva iespējami daudzveidīgāku eksotisko puķu ieaudzēšana aristokrātu īpašumos. Kopā ar tulpēm un hiacintēm narcises tolaik tika stādītas gan dobēs, gan mauriņos, gan arī lielos dekoratīvos puķu podos, un romantiski noskaņoti dzejnieki veltīja šīm puķēm tikpat romantiskas vārsmas.
Pagājušā gadsimta 90. gados pasaulē bija reģistrēts vairāk nekā 24 000 narcišu šķirņu. Par spīti šim milzu ciparam, selekcionāri joprojām rada jaunas, citu par citu krāšņākas narcises.
Atkal pieprasītas
Šīs šķirnes Latvijas dārzos vienmēr bijušas ļoti iemīļotas un, šķiet, tā arī nav izgājušas no modes. Tajās Eiropas zemēs, kas lepojas ar vēsturiskiem aristokrātiskiem dārziem, tās laika gaitā bija izzudušas un nu atkal atgriežas.
‘Butter&Eggs’. Puspildītā dzeltenā narcise ir viena no vecākajām – reģistrēta 1777. gadā.
‘Insulinde’. Balta ar oranži dzeltenu vidiņu un garu kātu, pazīstama kopš 19. gadsimta.
‘Firetail’. Tā dēvētā dzejnieku narcise – ļoti smaržīga, balta ar oranžu vidiņu. Dārzos aug dārzos kopš 19. gadsimta.
‘Barrii Conspicuus’. Maigi dzeltena ar tumšdzeltenu vidiņu, dārzos augusi vismaz kopš 1869. gada.
‘Croesus’. Krēmkrāsas vai gandrīz balta ar vidiņu košā olas dzeltenuma tonī, radīta 1912. gadā.
‘Mary Copeland’. Balta, puspildīta, ar oranžu vidiņu, viena no agrajām šķirnēm, radīta 1913. gadā.
‘Canary Bird’. Ar trauslām, gandrīz caurspīdīgām dzeltenām ziedlapiņām un dūmakaini dzeltenu vidiņu, reģistrēta pirms 100 gadiem.
Modernās skaistules
‘Ambergate’. Vēlīna šķirne ar ārkārtīgi skaistu, saules dzeltenu ziedu ar dzintarkrāsas vidiņu.
‘Mounht Hood’. Pēdējos gados ļoti pieprasīta trompetnarcišu šķirne, kas saņēmusi daudz godalgu. Ziedi balti ar nedaudz krokotām ziedlapiņu un trompetes maliņām. Ziedam nedaudz paveroties, atklājas koši dzeltens viducītis.
‘Avalon’. Burvīga narcise, kas nevienu neatstāj vienaldzīgu. Apaļās formas zieds spēlējas ar krāsu pārejām – ziedlapu galos krāsa ir citrondzeltena, tuvāk vidum tā izbalē līdz pilnīgi baltai.
‘Modern Art’. Šī vēlu ziedošā narcise tik tiešām ir mākslas darbs – tik savdabīga, tik neparasti pievilcīga! Skaisti dzeltenas noapaļotas ziedlapas kontrastē ar spilgto oranžo apziedni, kur krokainās lapiņas saaugušas haotiskā čemurā.
‘White Medal’. Kas tas par brīnumu? Šādus izsaucienus noteikti dzirdēsi, ja savā dārzā iestādīsi šo balto, pildīto, vēlu ziedošo narcisi. Katra ziedlapu kārta tai ir nedaudz šaurāka un īsāka par iepriekšējo.
Kā sakopt narcises pēc noziedēšanas?
* Vispirms nogriez noziedējušos ziedkātus un bojātās lapas, ja tādas ir. Zaļās lapas atstāj, jo no tām narcišu sīpoli uzsūc barības vielas. Starp citu, narcišu lapas atbaida kaitēkļus no citiem dārza augiem tuvumā. Tās novāc tikai tad, kad ir nodzeltējušas un nokritušas.
* Ja narcises aug mauriņā – tā kļūst par aizvien izteiktāku modes tendenci –, mauriņu pļauj tikai tad, kad narcišu lapas nokritušas. Nopļaujot, kamēr vēl zaļas, atņemsi narcisēm spēku, un tās iznīks.