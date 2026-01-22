ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs: Miera sarunās atlicis viens jautājums
ASV vadītajās sarunās par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu ir atlicis viens jautājums, Davosā "Ukrainas brokastu" diskusijās, kas tika rīkotas Pasaules ekonomikas foruma kuluāros, sacīja ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs.
"Man šķiet, ka mums ir atlicis viens jautājums. Šo jautājumu mēs esam apsprieduši vairākās kārtās, un tas nozīmē, ka to var atrisināt, ja abas puses tam būs gatavas," sacīja Vitkofs, neprecizējot, par kuru jautājumu ir runa.
Īpašais sūtnis norādīja, ka viņš ir optimistiski noskaņots, un tāpēc viņš no Davosas dosies uz Maskavu un pēc tam uz Abū Dabī, kur notiks darba grupu sanāksmes par dažādiem jautājumiem.
Vitkofs uzslavēja Ukrainas sarunu komandu, īpaši izceļot Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska partijas "Sluha narodu" ("Tautas kalps") parlamenta frakcijas vadītāju Davidu Arahamiju.
Sūtnis arī minēja, ka Zelenskis vienmēr ir gatavs sarunām.
Kā sacīja Vitkofs, viņš ar Ukrainas komandu Davosā apspriedis arī Ukrainas nākotnes ekonomiskās perspektīvas, arī Trampa ideju padarīt valsti par beznodokļu tirdzniecības zonu.
Arī Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs runāja par to, ka ekonomikas attīstība un atveseļošanās pēc kara bija viens no galvenajiem sarunu tematiem.