Dānijā sadūrušies divi vilcieni
Ceturtdienas rītā ap plkst. 6.30 uz ziemeļiem no Kopenhāgenas sadūrušies divi vilcieni. Tiek ziņots par vismaz 17 ievainotajiem, bet četru ...
Dānijā frontāli sadūrušies divi vilcieni - četru cilvēku stāvoklis ir kritisks. FOTO
Ceturtdienas rītā ap plkst. 6.30 uz ziemeļiem no Kopenhāgenas sadūrušies divi vilcieni. Tiek ziņots par vismaz 17 ievainotajiem, bet četru cilvēku veselības stāvoklis tiek raksturots kā kritisks.
"Frontāli sadūrušies divi vilcieni. Ir vairāki ievainotie. Visi pasažieri no vilcieniem ir evakuēti un neviens tajos nav ticis iesprostots," vietējiem medijiem norādīja Kopenhāgenas ugunsdzēsības pārvaldes pārstāvis. Kā liecina no notikuma vietas publiskotie attēli, sadursmē smagi cietušas abu vilcienu priekšējās daļas.
Vietējā ziņu aģentūra "Ritzau", atsaucoties uz valsts veselības dienestu, ziņo, ka negadījumā ievainoti vismaz 17 cilvēki, tai skaitā 4 cilvēku veselības stāvoklis ir kritisks. Kā ziņo mediji, notikuma vietā tika mobilizēts apjomīgs skaits operatīvo dienestu, tai skaitā policisti un neatliekamās palīdzības dienesti.
Pēdējā lielā vilciena avārija Vācijā notika 2019. gadā, kad vilciens Dānijas dienvidos, pie Vācijas robežas, sadūrās ar cisternu. Negadījumā bojā gāja 8 cilvēki.