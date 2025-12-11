Podoļaks: Krievija nav gatava reālām miera sarunām ar Ukrainu
Krievija melo ASV un uzkrāj resursus, pauž Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.
Podoļaks: Krievija nav gatava reālām miera sarunām ar Ukrainu

Krievija nav gatava reālām miera sarunām un kara pret Ukrainu izbeigšanai - Maskava melo ASV un turpina uzkrāt resursus, paziņoja Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.

"Krievijas taktika šodien ir melot Savienotajām Valstīm, solīt jebko, šajā brīdī uzkrāt resursus ar piegādēm no Ķīnas. Es runāju par ekonomisko sastāvdaļu. Protams, ir arī militārā sastāvdaļa - tā ir Ziemeļkoreja," viņš sacīja televīzijas kanāla "Mēs - Ukraina" ēterā.

Turklāt, izmantojot laika apstākļus, ienaidnieks turpina uzbrukt Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tajā pašā laikā Maskava izdara informatīvo un politisko spiedienu uz Eiropas valstīm, sacīja Podoļaks.

"Un ar simulētiem uzbrukumiem Eiropai, ar šīm simulētajām provokācijām un tā tālāk izdara psiholoģisko spiedienu. Tas nozīmē, ka Krievijas stratēģija vai taktika šobrīd ir skaidra," viņš sacīja.

