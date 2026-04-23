Šodien 11:05
"Atrāvies no realitātes un mācīs citus!" Ļaudis soctīklos satracina Andra prognozējamā pensija pēc 40 nostrādātiem gadiem
Soctīkla "Facebook" lietotājs Andris savā profilā padalījies ar informāciju, kas nav atstājusi vienaldzīgus daudzus latviešus. Par tēmu - pensija pēc 40 nostrādātiem gadiem, - pie vīrieša ieraksta izvērtusies spraiga diskusija.
Savā paziņojumā Andris vaicā: "Par ko čīkstam, šleseristi un pārējie pasaules kārtības revolucionāri? Šodien intereses pēc iegāju paskatīt savu pensijas uzkrājumu. Lūk, rezultāts, un tas vēl neņemot vērā manus brīvprātīgos uzkrājumus (tikai 1. un 2. līmenis).
Īsti nesaprotu, kāpēc Latvija esot nolaista uz grunti un izzagta, kā mums te pirms vēlēšanām stāsta daži sliņķi. Strādāt vajag. Es to darīju regulāri no 19 gadu vecuma, maksājot par to nodokļus," raksta Andris pie attēla, kurā redzams, ka viņa prognozējamā pensija pēc 40 nostrādātiem gadiem būs 2833 eiro.
Šis ieraksts komentārus sadaļā izraisījis spraigu diskusiju:
- "Ja salīdzina, pirms apmēram 25 gadiem vidējā alga bija ap 300 eiro, šodien apmēram 1500 eiro. Uz papīra piecas reizes vairāk, bet inflācija pa šo laiku arī ir kāpusi vairākas reizes. Reāli 300 eiro toreiz ir ap 700 līdz 900 eiro šodienas naudā, tātad dzīves līmenis ir audzis, bet ne tik dramatiski, kā izskatās ciparos. Tieši tas pats princips attiecas uz pensijām, 2833 eiro šodien izklausās liela summa, bet pēc 25 gadiem inflācijas dēļ tās pirktspēja būs apmēram kā 1400–1600 eiro šodien."
- "Tas ir, ja nostrādās ar esošo algu līdz pensijai! Nav ko lielīties, dzīvē visādi gadās. Varbūt pēc gada nebūsi vairs spējīgs strādāt, tad tāda pensija būs gar degunu! Un, kas provizorisks - nav reāls!! Arī strādāju un maksāju nodokļus no 18 gadu vecuma!! Nesūdzot, bet lielīties - to vēl nedaru."
- "Un tas viss Jums būs pēc 75 gadu sasniegšanas... Veiksmi nodzīvot, jo valsts turpmākos 2 gados pensijas līmeni pacels līdz 75 gadiem... Lepojies ar to."
- "Ja man būtu pelmeņi! Lai būtu 40 gadu darba stāžs, jums vēl jānostrādā vismaz 23 gadi. Dzīve veic visādas virāžas, bet lai jums izdodas. Par koeficientiem, ko valsts piemēro pensiju aprēķinos, neko nezināt. Tos mēdz izmantot pēc vajadzības. Ceru, ka jūsu vecāki saņem/saņems pieklājīgu pensiju. Galvenais, ka pensiju vecumu nepacels. Veiksmi mums visiem, kas ir strādājuši un maksājuši nodokļus, kā arī tiem, kas atjaunojuši šo valsti no 90. gadiem līdz mūsdienām, bet kādu apstākļu dēļ, viņu pensijas ir neadekvāti mazas."
- "Tas, ka pensijas būs ir skaidrs. Ir izdevīgi teikt, ka nebūs, lai attaisnotu populistiskus priekšnesumus pirms vēlēšanām. Esmu ievērojusi, ka par pensiju sistēmu sūdzas parasti tādi cilvēki, kuri nodokļus nemaksā, vai maksā periodiski. Nu protams ir arī tie, kas PSRS laikā izskoloti par kapitālisma nākotnes pesimistiem, bet kaut kā tomēr no tā kapitālisma dzīvo. Jebkurā gadījumā ir jābūt mazliet gudram, mazliet aprēķinātājam un vienmēr ar kaut kādu plānu B. Bet kopumā nedrīkst arī aizmirst baudīt dzīvi, jo tā ir īsa."
- "Viens "veiksmes stāsts" ar gandrīz trīs tūkstošus lielu pensiju pēkšņi kļuvis par tautas skolotāju. Nu ko, apsveicu – tu esi atradis dzīves "noslēpumu": vienkārši esi tur, kur citi netiek, un tad pamāci pārējos. Tu neesi piemērs – tu esi ērts izņēmums, kas sev iestāstījis, kas ir norma. Un tagad no savas siltās, labi apmaksātās nākotnes pozīcijas tu māci citiem, ka viņi vienkārši "par maz strādā".
- Tas nav viedoklis – tas ir augstprātības un atrautības no realitātes kokteilis. Par to "vajag mācīties" – nu jā, Latvijā cilvēki acīmredzot ir tik dumji, ka masveidā iegūst izglītību un tomēr kaut kā netiek pie tavām ciparu fantāzijām.
- Varbūt problēma tomēr nav tajos "slinkajos", bet tajā, ka sistēma nav tabula, kur visiem iznāk vienāds rezultāts? Bet nē – tev vienkāršāk ir uzlikt zīmogu: "paši vainīgi".
- Tavs stāsts nav panākumu formulu – tas ir labvēlīgu apstākļu, laika un vietas sakritības rezultāts, ko tu lepni pārdod kā savu ģenialitāti. Nu jā, ja paveicies, tad pēkšņi visi pārējie kļūst "nepietiekami centīgi". Un tas tavs patriotisms… Nu protams, ar tādiem cipariem Latvija izskatās kā Šveice.
- Pamēģini paskatīties uz valsti nevis caur savu bankas kontu, bet caur realitāti – tur aina mazliet mazāk "optimistiska". Bet kopumā – ej politikā. Tieši tādi pašpārliecināti, realitāti nesajūtoši un no augšas moralizējoši kadri tur vienmēr ir pieprasīti. Tu jau esi pusceļā – atliek tikai uzvilkt uzvalku un turpināt stāstīt, ka visiem vienkārši jābūt tev."