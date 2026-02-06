Nākamā miera sarunu kārta varētu notikt ASV, atklāj Zelenskis
Sarunu procesā par Krievijas pret Ukrainu izvērstā kara izbeigšanu tiek plānotas nākamās sanāksmes, un tās varētu notikt ASV, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Kā norādīja prezidents, viņš pēc divu dienu sanāksmēm un sarunām Abū Dabī ar ASV un Krievijas pārstāvjiem saņēmis sarunu grupas ziņojumu.
"Nākamās tikšanās ir plānotas tuvākajā laikā. Iespējams, Amerikā," vakara uzrunā sacīja Zelenskis, piebilstot, ka Ukraina ir gatava visiem darba formātiem, kas varētu pietuvināt stabilu un ilgstošu mieru.
"Ir svarīgi, lai šis karš beigtos tā, ka Krievija netiek atalgota par agresiju. Tas ir viens no galvenajiem principiem, kas atjauno un garantē reālu drošību. Es pateicos visiem mūsu partneriem, kas mūs šajā jautājumā atbalsta," pauda Zelenskis.
Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Kirilo Budanovs Abū Dabī nule notikušās sarunas raksturoja kā "patiesi konstruktīvas".
Iepriekš ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs platformā "X" pauda, ka sarunas bijušas "detalizētas un produktīvas", taču atzina, ka priekšā vēl daudz darba.
"Apspriešana tiks turpināta, un tuvākajās nedēļās sagaidāms tālāks progress," piebilda Vitkofs.