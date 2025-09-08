Kremlī briest sacelšanās? Elite vairs neslēpj savu neapmierinātību ar Putinu
Putina lokā pieaug aizkaitinājums un šķelšanās. Elite kaunas par primitīvajiem saukļiem un politiku, ko Putins pats personīgi īsteno.
Francijas pētnieciskā grupa "Russian Elite" publicējusi ziņojumu par pieaugošu neapmierinātību Krievijas elitē. Novecojošais diktators Putins, kuram pēc mēneša apritēs 73 gadi, turpina vilkt valsti atpakaļ uz arhaisku konservatīvismu un aizliegumu politiku. Pat Kremlim tuvākie polittehnologi atzīst, ka vairs nevar paciest šādu stilu.
"Prusaki" sabiedroto vietā
Uzmanības centrā bija Marijas Sergejevas, politiskās stratēģes un Oļega Deripaskas padomnieces, kura ir saistīta ar ietekmīgās Kremļa amatpersonas Sergeja Kirijenko komandu, publikācija. Viņa nosauca "patriotiskās sargu aprindas" par prusakiem, uzsverot, ka šie jaunie Putina sabiedrotie izrādījušies daudz nepatīkamāki nekā liberāļi.
Sergejeva raksta: "Reptioloīdus pēkšņi ir nomainījuši insektoīdi. Īsti prusaki, kuri, skaļi izsakot frāzes par to, kā "mūsu puiši cīnās SVO (tā dēvētā "speciālā militārā operācija" - red.)" vai par nepieciešamību aizsargāt tradicionālās vērtības, īsteno savas ambīcijas un kompleksus."
Privātā dzīve zem aizliegumiem
Pēc Sergejevas teiktā, runa ir par jauno "patriotu" uzspiestajiem mēģinājumiem iekļūt krievu privātajā dzīvē. "Viņiem ir vienīgais pareizais viedoklis par to, ko mums vajadzētu ēst, ko mums vajadzētu dzert, ar ko mums vajadzētu dzīvot un kā mums vajadzētu ģērbties. Tur nav īstas rūpes par garīgumu un morāli."
Galvenais secinājums: šim lokam piemīt izcils narcisms un vēlme just varu pār citiem. "Vairs nav spēka skatīties uz šo kaunu," secināja Sergejeva.
Elites noguruma simptoms
Kā atzīmē "Russian Elite" pētniecības grupa, Kremlim lojālās aprindas arvien vairāk nogurst no arhaiskajiem varas un represīvās politikas naratīviem. Elite kaunas par saukļu primitīvismu, taču vienlaikus ir skaidrs, ka situāciju mainīt nav iespējams, jo šo naratīvu avots joprojām ir pats Putins. Novecojošais diktators vēlas padarīt dzīvi Krievijā tādu pašu, kāda tā bija viņa jaunībā, PSRS laikā - noslēgtu, apspiestu, paklausīgu un ar lielu skaitu aizliegumu visā, sākot no personīgās līdz pat sabiedriskajai dzīvei.