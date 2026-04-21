"Ryanair" draud atcelt visus lidojumus uz dažām Eiropas valstīm
Aviokompānija "Ryanair" brīdinājusi, ka var pārtraukt visus lidojumus uz Maltu, ja lidostās, ņemot vērā jauno Eiropas Savienības robežkontroles sistēmu, saglabāsies garas rindas.
Problēma ir saistīta ar jauno Eiropas Savienības iebraukšanas un izbraukšanas sistēmu EU Entry/Exit System, kas prasa no trešo valstu pilsoņiem, tostarp britiem, veikt biometrijas reģistrāciju īslaicīgu ceļojumu laikā, ziņo "The Sun".
Sistēmas mērķis ir labāk izsekot iebraukšanu un izbraukšanu no Šengenas zonas, taču vairākās lidostās tas izraisījis lielas kavēšanās. Malta ir viena no valstīm, kur nesen tika ieviesta jaunā sistēma. Pasažieri ziņoja, ka viņiem bija jāgaida līdz pat 20 minūtēm vai ilgāk jau uz drošības un robežkontroles punktiem lidostā.
"Ryanair" vadītājs Deivids O'Braiens brīdināja, ka, ja situācija neuzlabosies, aviokompānija var samazināt lidojumu apjomu uz Maltu: "Ja radīsies lielas sastrēgumi un kavēšanās, mums nāksies novirzīt lidmašīnas uz citiem galamērķiem."
Viņš piebilda, ka, viņaprāt, Eiropa nav pietiekami gatava sistēmas pilnīgai ieviešanai, un vasaras tūrisma sezona var vēl vairāk pasliktināt situāciju.
Atbildot uz to, Maltas lidosta palielināja robežkontroles darbinieku skaitu un izveidoja atsevišķus Šengenas koridorus, lai paātrinātu kustību. Turklāt daļa darbinieku tika novirzīti uz atbalstu jaunajai sistēmai.
Lidostas vadītājs Alans Borgs sacīja: "Mēs cieši sadarbojamies ar policiju, lai nodrošinātu sistēmas pēc iespējas vienmērīgu darbību."
Problēmas radās ne tikai Maltā. Līdzīgas rindas tika novērotas arī citās Eiropas lidostās, tostarp Briselē, Lisabonā un Pragā. Dažās vietās gaidīšanas laiks sasniedza pat vairākas stundas.
Jaunā sistēma attiecas uz 29 Eiropas valstīm un uz visiem trešo valstu pilsoņiem īslaicīgiem apmeklējumiem līdz 90 dienām.
Tomēr dažas valstis nolēma pagaidu veidā mazināt sistēmas darbību. Piemēram, Grieķija paziņoja, ka briti uz laiku ir atbrīvoti no biometrijas procedūrām, lai samazinātu rindas un nodrošinātu vieglāku iebraukšanu.
Gan "Ryanair", gan Maltas lidosta apstiprināja, ka turpinās sekot situācijai un meklēt risinājumus, lai izvairītos no haosa vasaras tūrisma sezonā.