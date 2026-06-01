Eiropas lidostās jau sācies haoss; "Wizz Air" izplata brīdinājumu pasažieriem
Zemo cenu aviokompānija "Wizz Air" aicina pasažierus ierasties lidostā trīs stundas pirms izlidošanas, jo saistībā ar jaunajām ES robežkontrolēm veidojas arvien garākas rindas, jau tiek kavēti un traucēti reisi, un pieaug bažas par iespējamiem traucējumiem vasaras sezonā.
Lielbritānijas ceļotājiem, kuri šovasar atgriezīsies no Eiropas, iespējams, nāksies lidostās pavadīt ievērojami vairāk laika. "Wizz Air" brīdina pasažierus, ka pēc Brexit ieviestās jaunās robežkontroles joprojām rada sarežģījumus, tādēļ viņiem ieteicams ierasties lidostā trīs stundas pirms lidojuma.
Zemo cenu aviokompānija norāda, ka daži pasažieri jau ir nokavējuši savus lidojumus, jo pie pasu kontroles veidojas garas rindas, kas saistītas ar ES Ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (EES). Šī sistēma paredz, ka ceļotājiem no valstīm ārpus ES, ieceļojot Šengenas zonā un izceļojot no tās, ir jāreģistrē savi biometriskie dati.
Lidostas visā Eiropā apstiprina, ka rindas patiešām ir garas un turpina pieaugt, tuvojoties intensīvajai vasaras ceļojumu sezonai.
Lai gan Eiropas Komisija vairākkārt uzsvērusi, ka EES sistēma lielākajā daļā robežšķērsošanas punktu darbojas sekmīgi, daudzas aviokompānijas un lidostas atzīst, ka tās ieviešana rada būtiskas grūtības un darbības traucējumus.
Šī sistēma nozīmē, ka ceļotājiem no valstīm ārpus ES, tostarp arī Lielbritānijas pilsoņiem pēc Brexit, ieceļojot daudzās Šengenas zonas valstīs, ir jāreģistrē biometriskie dati, tostarp pirkstu nospiedumi. Izceļojot no Šengenas zonas, šie dati tiek pārbaudīti atkārtoti.
Kopš pagājušā gada oktobra ir reģistrēti gandrīz 80 miljoni šādu ieceļošanas un izceļošanas gadījumu, un aptuveni 35 000 gadījumos personām tika atteikta ieceļošana.
No šā gada aprīļa vidus EES sistēmai bija jāsāk pilnvērtīgi darboties uz visām Šengenas brīvās pārvietošanās zonas robežām, tostarp lidostās, taču tās ieviešana nav noritējusi bez sarežģījumiem.
Populāros tūrisma galamērķos, īpaši Spānijā, Portugālē un Francijā, veidojas garas rindas, savukārt Grieķija ir faktiski ievērojami samazinājusi vai apturējusi pārbaudes Lielbritānijas pilsoņiem, lai mazinātu haosu un sastrēgumus robežkontroles punktos.
"Wizz Air" Lielbritānijas nodaļas vadītāja Ivonna Mojnihena (Yvonne Moynihan) intervijā BBC norādīja, ka EES ietekme Eiropā ir nevienmērīga: dažviet sistēma darbojas salīdzinoši raiti, bet citviet tās radītās problēmas ir daudz izteiktākas.
Viņa uzsvēra, ka aviokompānija joprojām iesaka pasažieriem ierasties lidostā trīs stundas pirms izlidošanas, nevis ierastās divas stundas pirms lidojuma.
Viņa arī iesaka ceļotājiem ņemt līdzi portatīvo lādētāju un ūdeni, jo rindās var nākties pavadīt ievērojami vairāk laika nekā parasti. Tāpat pasažieriem, kuri ceļo ar pārsēšanos, ieteicams ieplānot papildu laika rezervi starp reisiem.
Vai šovasar draud transporta haoss?
Līdzīgu vērtējumu pauž arī Eiropas lidostu nozares organizācija ACI Europe.
Asociācija BBC norādīja, ka pasažieriem būtu jāierodas lidostās aviokompāniju noteiktajos termiņos, jo ar EES saistītās problēmas jau tagad atsevišķās vietās rada rindas, kuru gaidīšanas laiks sasniedz pat trīsarpus stundas.
ACI Europe piebilda, ka, lai gan vairākās lidostās noslogotākajos periodos EES prasības ir daļēji mīkstinātas vai piemērotas elastīgāk, organizācija sagaida, ka situācija, tuvojoties vasaras ceļojumu sezonas kulminācijai, turpinās pasliktināties un atsevišķos gadījumos var pat iziet ārpus kontroles.
Tas viss notiek laikā, kad spriedze saistībā ar konfliktu, kurā iesaistīta Irāna, rada bažas par aviācijas degvielas piegādēm un liek ceļotājiem būt piesardzīgākiem. Daļa cilvēku atliek lidojumu rezervēšanu līdz pēdējam brīdim, jo joprojām saglabājas nenoteiktība par situācijas attīstību.
Pēc Mojnihenas teiktā, "Wizz Air" novēro tendenci, ka pasažieri biļetes iegādājas vēlāk nekā ierasts, tomēr viņa uzsver, ka ceļotāji var droši plānot savus vasaras atvaļinājumus. Līdzīgu viedokli pauž arī citu aviokompāniju, tostarp "EasyJet" un "Jet2", vadītāji.
Vienlaikus "Wizz Air UK" vadītāja norādīja, ka degvielas piegādātāji jau ir pielāgojušies jaunajiem apstākļiem, tādēļ degvielas trūkums nav gaidāms, un aviokompānija neplāno samazināt savu lidojumu programmu.
Ja naftas cenas saglabāsies augstas, aviobiļešu cenas, visticamāk, pieaugs. Tomēr īstermiņā aviokompānijas daļu izmaksu pieauguma var kompensēt, ietaupot citās darbības jomās.
Britus šovasar sagaida ne tikai garas rindas lidostās. Noskaidrots, ka katrs piektais Apvienotās Karalistes iedzīvotājs šogad nevar atļauties doties atvaļinājumā.
Saskaņā ar jaunu "SumUp" un "YouGov" aptauju, kurā piedalījās 2000 Lielbritānijas iedzīvotāju, straujā dzīves dārdzības pieauguma dēļ 30 % respondentu ir atlikušies ceļojumus, savukārt 9 % saīsina atvaļinājuma ilgumu, lai samazinātu izdevumus.
Līdzīgas tendences atklājušas arī "YouGov" aptaujas citās Eiropas valstīs. Francijā, Vācijā, Itālijā un Spānijā to cilvēku īpatsvars, kuri nevar atļauties atvaļinājumu, svārstās no 18 % līdz 21 %.
Uz ko attiecas EES sistēma un kas no tās ir atbrīvots?
EES (Ieceļošanas/izceļošanas sistēma) attiecas uz to valstu pilsoņiem, kuras nav ne Eiropas Savienības, ne Šengenas zonas dalībvalstis, ja viņi dodas uz ES vai Šengenas zonas valstīm īstermiņa uzturēšanās nolūkā — līdz 90 dienām 180 dienu periodā. Tas attiecas uz:
- Apvienotās Karalistes pilsoņiem;
- ceļotājiem no valstīm, kuru pilsoņiem nav nepieciešama vīza īslaicīgai ieceļošanai;
- personām, kas ceļo gan tūrisma, gan darījumu nolūkos;
- cilvēkiem, kuriem pieder nekustamais īpašums ES valstīs, bet kuriem nav uzturēšanās atļaujas.
No EES prasībām ir atbrīvotas personas, kurām ir derīga uzturēšanās atļauja vai ilgtermiņa uzturēšanās statuss kādā no ES vai Šengenas zonas valstīm, kā arī ES un Šengenas zonas dalībvalstu pilsoņi.
Vienlaikus Īrija un Kipra nav pievienojušās EES sistēmai, tādēļ šajās valstīs arī turpmāk tiks veiktas tradicionālās manuālās pasu pārbaudes.
No EES darbības ir atbrīvotas arī vairākas personu kategorijas. To vidū ir:
- Eiropas Savienības un Šengenas zonas valstu pilsoņi;
- personas, kurām ir ilgtermiņa vīza vai uzturēšanās atļauja kādā no ES vai Šengenas zonas valstīm, tostarp trešo valstu pilsoņi.
Izņēmums attiecas arī uz ES pilsoņu ģimenes locekļiem, kuriem ir uzturēšanās atļauja kādā no šīm valstīm, kā arī uz pierobežas teritoriju iedzīvotājiem, kuriem ir derīgas vietējās pierobežas satiksmes atļaujas.
No EES prasībām ir atbrīvoti arī starptautisko vilcienu un avioreisu apkalpju locekļi, kā arī militārpersonas un viņu ģimenes locekļi, kuri ceļo NATO vai programmas "Partnerattiecības mieram" (Partnership for Peace) ietvaros.
Atsevišķi atvieglojumi var tikt piemēroti arī vienas dienas kruīzu pasažieriem, kuru ceļojums sākas un beidzas ārpus Šengenas zonas.
Tāpat EES sistēma neattiecas uz Andoras, Sanmarīno, Vatikāna un Monako pilsoņiem.