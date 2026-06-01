Kremlī apspriež, kā izbeigt uzsākto karu Ukrainā un pasniegt to kā "uzvaru"
Maskava vēlas atjaunot pilnvērtīgas diplomātiskās attiecības ar ASV, tostarp panākt ASV vēstnieka atgriešanos Krievijā un izveidot pastāvīgu sarunu kanālu starp abām valstīm. Laikraksts The New York Times (NYT) vēsta, ka Kremlī vienlaikus tiek apspriests, kā iespējamu kara izbeigšanu Ukrainā pasniegt kā Krievijas uzvaru.
Pēc laikraksta rīcībā esošās informācijas, Maskavas noskaņojums attiecībā uz karu ir mainījies. Krievijas vadība vēlas atgriezties pie normāla dialoga ar Vašingtonu, taču ne tikai ar ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa vai prezidenta znota Džareda Kušnera starpniecību.
Kremlis vēlas pilnvērtīgu diplomātisko komunikāciju ar ASV un gaida jauna Amerikas vēstnieka iecelšanu Krievijā. Šis amats ir vakants jau gandrīz gadu.
Pēc laikraksta avotu teiktā, Krievijas vadība ir nogurusi no neregulārajām Trampa īpašo sūtņu vizītēm un vēlas pastāvīgu sarunu procesu.
"Maskavā nepārprotami likts saprast, ka tur ir noguruši no periodiskajām ASV prezidenta Donalda Trampa īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un prezidenta znota Džareda Kušnera vizītēm," raksta NYT, atsaucoties uz avotiem, kas ir informēti par sarunu gaitu.
Amerikāņu diplomāts Tomass Greiems, kurš daudzus gadus strādājis ar Krievijas jautājumiem, laikrakstam norādīja, ka situācija ir nobriedusi kara izbeigšanai.
"Noskaņojums Maskavā ir mainījies. Situācija kaujas laukā ir mainījusies — ukraiņi ir stabilizējuši frontes līniju. Krievijā pieaug ekonomiskās problēmas, un sāk parādīties arī politiskās neapmierinātības pazīmes. Kremlī tiek apspriests jautājums: 'Kā mēs to varam pasniegt kā uzvaru?'" sacīja Greiems.
Pēc viņa domām, Maskavai nepieciešami nevis atsevišķi kontakti, bet gan institucionalizēts sarunu process — pastāvīgi sarunvedēji, darba kanāli un ASV vēstnieks Krievijā.
"Domāju, ka viņi vēlētos, lai šis process tiktu institucionalizēts, lai tie nebūtu tikai pāris sūtņi, kuri laiku pa laikam runā ar Putinu," uzskata Greiems.