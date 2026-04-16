Jaunā robežkontroles sistēma paralizējusi ES lidostu darbību
Eiropas lidostu padome (ACI) brīdinājusi, ka jaunā biometriskā robežkontroles sistēma EES, kas pilnībā sāka darboties 10. aprīlī, ir radījusi stundām garas rindas lidostās Francijā, Vācijā, Beļģijā, Itālijā, Spānijā, Itālijā un Grieķijā, un līdz vasaras tūrisma sezonai situācija draud pārvērsties "sabrukumā", ziņo laikraksts "The Guardian".
ACI Eiropas filiāles vadītājs Olivjē Žankovecs sacīja, ka jau tagad visnoslogotākajās stundās pasažieriem jāgaida līdz pat trim stundām. "Ryanair" izpilddirektors Maikls O'Līrijsnosauca sistēmu par "pilnīgu apkaunojumu un haosu" un salīdzināja to ar "sodu par breksitu". Viņš aicināja atlikt pilnīgu EES ieviešanu līdz oktobrim, norādot, ka dažās lidostās rindas ir līdz pat četrām stundām.
Nozares pārstāvji ir pieprasījuši, lai Eiropas Komisija ļautu robežkontroles dienestiem pilnībā apturēt sistēmas darbību, ja kavēšanās ir pārmērīga.
Milānas Linates lidostā no 156 pasažieriem "EasyJet" reisā uz Mančestru tikai 34 paspēja iekāpt lidmašīnā - pārējie 122 pasažieri netika laicīgi noformēti, un lidmašīna izlidoja bez viņiem. Aviokompānija piedāvāja bez maksas pārplānot biļetes, bet atteicās uzņemties atbildību par šo incidentu.
Eiropas Komisija nepiekrita kritikai: saskaņā ar tās datiem sistēma darbojas normāli, un viena pasažiera apstrādei vidēji nepieciešamas 70 sekundes. ACI šo skaitli sauc par nereālu - saskaņā ar organizācijas aprēķiniem reālais procedūras laiks ir piecas reizes ilgāks.
Sistēma tiek ieviesta pakāpeniski kopš 2025. gada oktobra, un to sāka Čehija, Igaunija un Luksemburga. EES aizstāja manuālo spiedogu iespiešanu pasēs: tagad trešo valstu valstspiederīgajiem, ieceļojot Šengenas zonā, tiek veikta biometriskā reģistrācija - viņi iesniedz fotogrāfiju un pirkstu nospiedumus. Līdz 2026. gada 10. aprīlim visas 29 Šengenas valstis pārgāja uz šo sistēmu. ES pilsoņi, uzturēšanās atļauju turētāji un diplomāti ir atbrīvoti no šīs procedūras.