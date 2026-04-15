Jaunā robežkontroles sistēma rada trīs stundu garas rindas, pasažieri nokavē lidmašīnas
Eiropas aviopasažieri saskarsies ar plašiem aizkavējumiem pēc pilnīgi jaunas Eiropas Savienības elektroniskās robežkontroles sistēmas ieviešanas.
Jaunā robežkontroles sistēma (Entry/Exit System jeb EES), kas reģistrē pases datus un biometriskos datus trešo valstu pilsoņiem, tostarp ceļotājiem no Apvienotās Karalistes, ir izraisījusi sastrēgumus lielākajās Eiropas lidostās.
Aviokompānijas un lidostu operatori ziņo, ka pīķa stundās robežkontroles rindas var sasniegt no divām līdz trim stundām, kā rezultātā daudzi pasažieri nokavējuši savus lidojumus.
Eiropas organizācija, kas pārstāv lidostas, "Airports Council International Europe" (ACI Europe), ir aicinājusi Eiropas Komisiju padarīt sistēmu elastīgāku. Pēc organizācijas domām, jābūt iespējai uz laiku apturēt robežkontroli, ja gaidīšanas laiks kļūst pārāk ilgs.
"Robežsargiem jābūt iespējai pilnībā apturēt EES sistēmas darbību, ja gaidīšanas laiks kļūst pārāk ilgs. Tas ir svarīgi gan tuvākajās nedēļās, gan visā vasaras sezonā," sacīja "ACI Europe" direktors Olivers Jankoveks.
Lai gan Eiropas Komisija iepriekš apgalvoja, ka vidējais pārbaudes laiks ir apmēram 70 sekundes, aviācijas organizācijas norāda, ka patiesībā situācija ir daudz sarežģītāka. Dažos gadījumos lidmašīnas devās bez desmitiem pasažieru, kuri nepaspēja savlaicīgi nokļūt pie iekāpšanas vārtiem.
Īpaši asu kritiku izsaka pasažieri no Apvienotās Karalistes un citām trešajām valstīm, kuriem jāveic papildu kontrole.
Situācija skar arī zemo cenu aviokompānijas. Piemēram, Milānas lidostā Linate apmēram simts pasažieri gaidīja lidojumu uz Mančestru, kur, ilgstošo rindu un karstuma dēļ, dažiem cilvēkiem palika slikti. Aviokompānija vērtēja, ka situācija ir kļuvusi nekontrolējama.
"ACI Europe" aprēķināja, ka pašreizējā situācija apdraud Eiropas reputāciju kā ērtu un pieejamu tūrisma galamērķi, īpaši laikā, kad aviācijas sektors saskaras arī ar citām ģeopolitiskām spriedzēm.
Vienlaikus Eiropas Savienība norādījusi, ka sistēma tika izveidota, lai uzlabotu robežkontroles efektivitāti un pastiprinātu drošību, un tiek pieņemts, ka pārejas periodā var rasties pagaidu traucējumi.