Ogres novada pašvaldība nepiekrīt Valsts kontroles revīzijas slēdzienam par līdzekļu izsaimniekošanu
Ogres novada pašvaldība Valsts kontrolē iesniegusi sūdzību, apstrīdot revīzijas par pašvaldības rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu rezultātus, pavēstījusi Valsts kontrole.
Sūdzība iesniegta piektdien, 29. maijā, bet Valsts kontroles padome to plāno skatīt 9. jūnijā.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietoti vismaz 1,2 miljoni eiro, vēl vairāk nekā trīs miljoni — neekonomiski, bet simtiem tūkstošu, iespējams, vienkārši pazuduši bez atskaitēm — par teikts raidījuma "TV3 ziņas" rīcībā nokļuvušajā Valsts kontroles revīzijas ziņojuma projektā.
Atsevišķos iepirkumos Valsts kontrole konstatējusi iespējamās krāpšanas pazīmes. Atklātas saistības starp iepirkumu pretendentiem, pašvaldības deputātiem un pašvaldības dibināta nodibinājuma darbiniekiem. Kritizēta arī atlīdzību politika, piemēram, par viena amata pienākumu pildīšanu algu vienlaikus saņēma divi cilvēki. Savukārt prēmija piešķirta tikai vienai amatpersonai, lai gan kritērijiem atbilda gandrīz 200 darbinieku.
Domes vadītājs revidentu secinājumiem nepiekrita, norādot, ka pašvaldības darbs esot organizēts atbilstoši. "Pa lielam kā jau pašvaldībā ir, visam ir savs pamatojums un skaidrojums. Ir lietas, uz kurām Valsts kontrole skatās, kā Valsts kontrole, un lietas, kā skatāmies kā pašvaldība, kā iedzīvotājiem labāk," saka novada mērs Andris Krauja (NA). Savukārt ilggadējais Ogres mērs Egils Helmanis (NA), kura laikā notikuši iepriekš minētie darījumi, revidentu secinājumus nodēvējis par Valsts kontroles izdomu.