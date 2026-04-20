"Nemelojiet, nezodziet!" smagi slimā propagandiste Simonjana sākusi citēt Alekseju Navaļniju
Krievijas propagandas impērijas "Russia Today" vadītāja Margarita Simonjana sākusi izmantot nogalinātā Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija lozungus.
Nesenā intervijā ar krūts vēzi slimā propagandiste aicināja cilvēkus nemelot un nezagt. Viņa arī mudināja neizskaistināt realitāti priekšniekiem un neapgalvot, ka viss ir lieliski, ja tas acīmredzami tā nav.
🤡 Russian propagandist Simonyan has started using the slogans of murdered opposition figure Navalny— NEXTA (@nexta_tv) April 20, 2026
The propagandist called for people not to lie and not to steal.
She also urged not to sugarcoat reality for superiors and not to claim that everything is great where it clearly… pic.twitter.com/PdxomK3fsn
Zīmīgi, ka “Nemelojiet un nezodziet” savulaik bija slavenais lozungs, ar kuru tieši Aleksejs Navaļnijs popularizēja savu ekonomikas programmu un cīnījās pret korupciju.
Navaļnija pretkorupcijas kampaņa, kuras centrā bija Pretkorupcijas fonds (FBK) un vienkāršais, morālistiskais lozungs “nemelojiet un nezodziet“, tika veidota, lai, atklājot amatpersonu milzīgos nelikumīgos bagātības avotus, vērstu Krievijas sabiedrisko domu pret Vladimira Putina valdību. Šis lozungs kalpoja kā īss moto viņa plašākajai, tautai tuvinātajai pretkorupcijas programmai, kuras galvenā uzmanība bija vērsta uz atbildību un pārredzamību.
Navalnija kampaņas koncentrējās uz augsta ranga amatpersonu, piemēram, bijušā prezidenta Dmitrija Medvedeva un esošā Krievijas diktatora Putina, dzīvesveida izmeklēšanu, dažos gadījumos izmantojot dronu uzraudzību, lai atklātu viņu greznās mājas un aktīvus.
Simonjana par "Russia Today" vadītāju kļuva jau 25 gadu vecumā. Viņa ir iekļauta Eiropas Savienības,
ASV, Lielbritānijas un citu valstu "melnajos sarakstos". "Financial Times" 2025. gadā viņu iekļāva pasaules visietekmīgāko cilvēku sarakstā līderu kategorijā, viņu nodēvējot par "Putina visuzticamāko sūtni" un "Propagandas Valkīriju". 2023. gada 15. jūlijā Krievijas ziņu rupors TASS vēstīja, ka septiņi cilvēki arestēti saistībā ar sazvērestību viņu nogalināt.