Margarita Simonjana atgriežas ēterā: kā izskatās Kremļa galvenā propagandiste pēc vēža ārstēšanas
Krievijas propagandas impērijas "Russia Today" vadītāja Margarita Simonjana pirmo reizi kopš septembra parādījās televīzijas ēterā.
Kā viņa pati iepriekš ziņoja, septembrī viņai tika diagnosticēts krūts vēzis, un pēdējos mēnešos viņa izgāja intensīvu ārstēšanu, tostarp ķīmijterapiju. Svētdien Simonjana Vladimira Solovjova programmas "Svētdienas vakars" studijā parādījās ar parūku. Viņa nāca klajā ar paziņojumiem par karu pret Ukrainu, tostarp apgalvoja, ka Kijiva it kā ir "pati vainīga" Krievijas okupēto teritoriju zaudēšanā.
Tajā pašā dienā "NTV" ēterā iznāca jauns viņas šova "Č.T.D." ("Ч.Т.Д.") izlaidums. Šī programma televīzijas grafikā aizstāj skandalozi zināmo "Mezhdunarodnaya pilorama", ko vadīja viņas vīrs Tigrans Keosajans, kurš mira septembra beigās.
Iepriekš, 20. novembrī, kanāls rādīja raidījumus, kas tika filmēti vēl pirms ķīmijterapijas. Toreiz Simonjana brīdināja savus sekotājus: "Ja es tur vēl izskatos kā skaistule, tad tas ir pēdējo reizi. Mati ir izkrituši. Nākamos raidījumus ierakstīšu parūkā."
Un patiešām - pirmo reizi melnā parūkā viņa parādījās 30. novembrī. Spriežot pēc kadriem, frizūra imitē viņas iepriekšējo stilu, taču izskatās acīmredzami mākslīga. Turklāt pēc ārējā izskata redzams, ka pēc ārstēšanas viņa ir pieņēmusies svarā.
Simonjanas slimība un vīra nāve
Par savu slimību Simonjana paziņoja septembra sākumā, dažas nedēļas pirms sava vīra Tigrana Keosajana nāves - viņš kopš janvāra atradās komā. Oktobra beigās viņa sāka ķīmijterapijas kursu.
Simonjana vada mediju holdingu "Rossija segodņa", kurā ietilpst RIA "Novosti", kā arī televīzijas kanāls RT, kas joprojām ir viens no galvenajiem Kremļa propagandas instrumentiem, orientēts uz ārvalstu auditoriju.