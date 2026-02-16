Krievijas propagandas impērijas vadītāja Simonjana pesimistiski raugās nākotnē: vēzis attīstās vētraini
Ar vēzi slimā Krievijas propagandas impērijas “Russia Today” vadītāja Margarita Simonjana atzinusi, ka slimības ārstēšanas gaita pašlaik notiek smagi un nākotnes perspektīvas miglā tītas.
45 gadus vecā galvenā propagandiste pavēstījusi, ka sarežģītās situācijas dēļ viņai veic gan staru terapiju, gan ķīmijterapiju. “Kā saka ārsti, man uz pārdzīvojumu fona slimība attīstījusies viesuļveidīgi. Tāpēc turpmākos gadus gan operācija, gan ķīmijterapija, gan staru terapija, gan hormonterapija. Ja Dievs dos šos gadus,” viņa paziņojusi savā “Telegram” kanālā.
Pēdējā laikā viņa propagandas raidījumos mēdz parādīties bez parūkas, un sākotnēji viņas izskats daudzus šokēja. Pērn decembrī viņa pirmo reizi detalizēti aprakstīja vēža ārstēšanas ietekmi. “Kājas mazliet netur, visur sāp (lai gan sāpes ir panesamas), pastāvīgi moka dedzināšana, nekas nepalīdz. Taču tas, ziniet, mēdz būt arī cilvēkiem bez jebkādas onkoloģijas. Bet pirmajā laikā pēc ķīmijterapijas ir grūti. Dažreiz mani atkal hospitalizē, bieži tuvākajās slimnīcās, lai steidzami pieslēgtu pie sistēmas un stabilizētu stāvokli, kad bīstami krītas asins rādītāji vai kuņģis ar barības vadu “sajūk prātā” gļotādas bojājumu dēļ. Tas, ka esmu palikusi bez matiem, ka pazūd garša kā pie kovida, ka sabojājas āda — tas pats par sevi.” Viņa toreiz skaidroja, kādēļ reti parādās sabiedriskos pasākumos: “Šobrīd man ir tāds periods, kad dažreiz pat līdz savai virtuvei aiziet nav iespējams — nemaz nerunājot par banketu.”
Par krūts vēža diagnozi Simonjana paziņoja pērn septembrī. Propagandistes veselības stāvoklis krietni pasliktinājās pēc viņas vīra, krietni prastāka līmeņa propagandista Tigrana Keosajana nokļūšanas komā 2024. gada decembrī. Tā arī nenācis pie samaņas, Keosajans nomira pērn 26. septembrī. Kaut gan viņu izvadīja no armēņu baznīcas Maskavā, propagandista apbedīšanas vieta joprojām oficiāli netiek norādīta.
Kaut gan Simonjana ir smagi slima ar neskaidrām nākotnes perspektīvām, tas viņai netraucē turpināt spļaut žulti Eiropas un, jo īpaši Ukrainas virzienā. Viņa nesen paziņoja savu prognozi par Ukrainas un tās prezidenta Volodimira Zelenska likteni, kā parasti, sagaidot nenovēršamo Krievijas uzvaru un Ukrainas saplosīšanu, jo tās Eiropas kaimiņvalstis pievākšot Ukrainas rietumu apgabalus, bet savukārt Zelenski tiesās Krievijā un viņam piespriestais sods propagandistei ir pilnīgi skaidrs.
Маргарита Симоньян: «Украина движется в ад».— Zerkalo_newz (@Zerkalo_newz) February 6, 2026
В программе «60 минут» на «России 1» главред RT заявила, что страна или будет «раздербанена», или останется сателлитом Европы pic.twitter.com/dLsbaFrCEJ