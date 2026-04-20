Veidojoties jaunam saspīlējumam ASV un Irānas starpā, atkal strauji kāpj naftas cenas
Naftas cena pirmdien strauji pieauga, jo atjaunojusies spriedze starp ASV un Irānu satricināja tirgus.
"Brent" markas jēlnaftas cena Londonas biržā jūnija piegādes līgumiem bija par vairāk nekā 7% augstāka nekā iepriekšējā nedēļā, sasniedzot 97 ASV dolārus par barelu, arī Ņujorkas biržas elektroniskajā tirdzniecībā "West Texas Intermediate" (WTI) cena piedzīvoja līdzīgu pieaugumu. Februāra beigās, kad situācija Tuvajos Austrumos sāka saasināties, "Brent" cena bija zem 70 ASV dolāriem.
Cenu kāpums saistāms ar saspīlējumu Hormuzas šaurumā, kur ASV jūras spēki svētdien aizturēja Irānas kuģi.
ASV Centrālā pavēlniecība (CENTCOM) paziņoja, ka kuģis bija ceļā uz Irānas ostu Bandarabāsu, kad tas tika aizturēts. Irāna nosodīja šo rīcību kā bruņotu pirātismu un brīdināja par atriebību.
Šis incidents liecina par turpmāku attiecību pasliktināšanos starp Vašingtonu un Teherānu tikai dažas dienas pirms pagaidu pamiera vienošanās termiņa beigām.
Incidents notika dažas stundas pēc tam, kad Tramps paziņoja, ka ASV sarunu vedēji pirmdien ieradīsies Pakistānas galvaspilsētā Islamabadā, lai sāktu jaunas sarunas ar Irānu, taču no Teherānas nav saņemts oficiāls apstiprinājums par to, vai tur būs arī Irānas delegācija.
Pirmā sarunu kārta starp Irānu un ASV Islamabadā pirms vairāk nekā nedēļas beidzās bez vērā ņemamiem rezultātiem, radot šaubas, vai ASV un Izraēlas 28. februārī sāktā kara atrisinājumu izdosies rast, pirms trešdien beigsies pašreizējais pamiers.
Galvenais strīdīgais jautājums joprojām ir Hormuza šauruma atvēršana, lai varētu atsākties naftas eksports no Persijas līča valstīm.
Lai gan Irāna piektdien paziņoja, ka tā atkal atver šaurumu, tā sestdien to atkal slēdza pēc tam, kad Tramps pavēstīja, ka ASV saglabās Irānas ostu jūras blokādi, līdz tiks panākta miera vienošanās.