Hormuza šaurums ASV un Irānas pamiera laikā ir pilnībā atvērts komerciālajiem tankkuģiem un kravas kuģiem.
Pasaulē
Šodien 16:53
Irāna pamiera laikā atver Hormuza šaurumu komerciālajiem kuģiem; naftas cenas strauji krītas
Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči piektdien paziņoja, ka Hormuza šaurums ASV un Irānas pamiera laikā ir pilnībā atvērts komerciālajiem tankkuģiem un kravas kuģiem.
Šādu Irānas paziņojumu atzinīgi jau novērtējis ASV prezidents Donalds Tramps. "Paldies," savā platformā "Truth Social" ierakstījis Tramps, pavēstot, ka Hormuza šaurums " ir pilnībā atvērts un gatavs pilnīgai kuģošanai".
Reaģējot uz šo paziņojumu, naftas cenas uzrādījušas strauju kritumu. "Brent" markas jēlnaftas cena samazinājusies par 10% līdz 89,11 ASV dolāriem par barelu, bet WTI markas jēlnaftas cena sarukusi par 11% līdz 84,11 dolāriem par barelu.
Teherānas spēki faktiski slēdza šaurumu pēc tam, kad 28. februārī sākās ASV un Izraēlas gaisa triecieni Irānai.