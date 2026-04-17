Tramps paziņojis, ka ASV saglabās Irānas ostu blokādi līdz pilnīgai vienošanās panākšanai
ASV un Irāna paziņojušas, ka Hormuza šaurums, viens no svarīgākajiem pasaules tirdzniecības ceļiem, tiek atvērts visām komerciālajām kuģiem uz atlikušo pamiera periodu. Tikmēr ASV prezidents Donalds Tramps ziņo, ka ASV saglabās Irānas ostu blokādi līdz pilnīgai vienošanās panākšanai ar Irānu.
Vienošanās par Hormuza šauruma atvēršanu tika panākta pēc tam, kad iesaistītās puses panāca pamieru Libānā. "Saskaņā ar pamieru Libānā visu tirdzniecības kuģu caurbraukšana Hormuza šaurumā ir pasludināta par pilnīgi atvērtu atlikušajā pamiera laikā," platformā "X" paziņoja Irānas ārlietu ministrs Abass Aragči, norādot, ka kuģiem satiksmei būs jāizmantos "koordinēts ceļš", ko apstiprinājusi Irānas Ostu un jūras tirdzniecības organizācija.
Arī ASV prezidents Donalds Tramps pauda prieku par Hormuza šauruma atvēršanu, norādot, ka Irāna ir apņēmusies "nekad vairs neslēgt Hormuza šaurumu". "Tas vairs netiks izmantots kā ierocis pret pasauli!" sev piederošajā vietnē "Truth Social" rakstīja prezidents. Virknē turpmāko ierakstu prezidents paziņoja, ka Irāna "ir novākusi vai novāc" mīnas no šauruma, un atkal asi kritizēja NATO, sakot, ka alianse ir "bezjēdzīga", jo tā nepietiekami atbalstīja iepriekšējos centienus atjaunot ūdensceļu.
Tāpat viņš paskaidroja, ka ASV jūras blokāde Irānas ostām saglabāsies līdz pilnīgai vienošanās panākšanai starp ASV un Irānu. "Šis process būs ātrs, jo lielākā daļa punktu jau ir pārrunāti," sociālajos tīklos pauda Tramps. Viņš norādīja, ka ASV vēlētos panākt vienošanos pēc iespējas ātrāk, un pauda cerību, ka sarunas varētu notikt jau šonedēļ. Kuģu ierobežotā piekļuve ostām var apgrūtināt preču un resursu plūsmu caur šo reģionu.
Galvenais šķērslis, lai ASV un Irāna panāktu vienošanos ir Irānas kodolprogramma. Kamēr Tramps pauda, ka Irāna ir piekritusi nodot visu savu "Irānas bagātinātā urāna" krājumu ASV, šis solījums vēl nav pilnībā īstenots. Starptautiskās krīžu grupas "Iran Project" direktors Ali Vīzs, norādījis, ka Irāna un ASV joprojām nepiekrīt galvenajiem punktiem attiecībā uz Irānas kodolprogrammu, kas var kavēt jebkādu ilgtermiņa risinājumu.
Tajā pašā laikā Hormuza šauruma atvēršana ir radījusi būtiskas pārmaiņas globālajā ekonomikā. Paziņojums par atvēršanu izraisīja strauju naftas cenu kritumu - "Brent" markas jēlnaftas cena samazinājusies par 10% līdz 89,11 ASV dolāriem par barelu, kas ir zemākais līmenis pēdējo piecu nedēļu laikā, bet WTI markas jēlnaftas cena sarukusi par 11% līdz 84,11 dolāriem par barelu.