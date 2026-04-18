Irānas-ASV sarunu nākamās kārtas norises laiks nav noteikts.
Šodien 18:23
Irāna nesteidzas ar nākamo sarunu kārtu ar ASV
Nav noteikts, kad varētu notikt ar Pakistānas starpniecību rīkoto Irānas un ASV miera sarunu nākamā kārta, sestdien žurnālistiem Turcijā sacīja Irānas ārlietu ministra vietnieks Saīds Hatibzade.
"Kamēr mēs neesam vienojušies par ietvaru, mēs nevaram noteikt datumu," diplomātijas foruma gaitā žurnālistiem pauda ministra vietnieks.
"Mēs ceram, ka, tiklīdz mēs to pabeigsim, mēs varēsim pāriet pie nākamā soļa."
Hatibzade sacīja, ka abas puses pašlaik koncentrējas uz to, lai pabeigtu saprašanās ietvara izstrādi, pirms sākt turpmākas sarunas.
"Mēs nevēlamies uzsākt sarunas vai tikšanos, kas ir lemta neveiksmei un varētu kalpot par ieganstu vēl vienai eskalācijas kārtai," norādīja ministra vietnieks.
"Es varu jums apliecināt, ka Irāna ir ļoti lielā mērā apņēmības pilna iesaistīties diplomātijā," sacīja Hatibzade.