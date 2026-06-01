Apvienoto Nāciju Organizācija nonākusi uz bankrota sliekšņa
Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO) ir saskārusies ar nepieredzētām finansiālām grūtībām un nonākusi teju uz bankrota sliekšņa. Pie vainas ir organizācijas lielākie donori – ASV un Ķīna, kas mēnešiem ilgi kavē savus obligātos maksājumus.
Kā vēsta izdevums "The Wall Street Journal", tieši šīm divām pasaules lielvalstīm ir jāsedz aptuveni 42% no visa ANO pamatbudžeta, taču nauda organizācijas kontos neienāk.
Saskaņā ar medija rīcībā esošo informāciju, ASV parāds šobrīd pārsniedz jau 4 miljardus dolāru. Turklāt Vašingtona ir būtiski samazinājusi savu dalību vairākās starptautiskajās programmās, tostarp Pasaules Veselības organizācijā (PVO), skaidrojot to ar vēlmi cīnīties pret neefektīvu līdzekļu izšķērdēšanu. Savukārt Ķīna, lai gan nesen veikusi 850 miljonu dolāru maksājumu, organizācijai joprojām ir parādā vēl vismaz 455 miljonus.
Ja situācija steidzami nemainīsies, organizācija varētu palikt pavisam bez iztikas līdzekļiem jau augusta vidū, norādījis ANO ģenerālsekretārs Antoniu Guterrešs.
Reaģējot uz katastrofālo naudas trūkumu, ANO jau ir sākusi vērienīgus taupības pasākumus. Tiek likvidētas darbavietas, slēgti atsevišķi biroji, kā arī krasi samazināti tulkošanas pakalpojumu un miera uzturēšanas operāciju izdevumi. Organizācija arī paātrina sava kontingenta izvešanu no vairākiem karstajiem reģioniem un ir spiesta aizkavēt maksājumus tām valstīm, kas nodrošina karavīrus slavenajām "zilo ķiveru" miera uzturēšanas misijām.
Situāciju vēl vairāk sarežģī ANO specifiskais finanšu modelis. Organizācijai nav tiesību piesaistīt kredītlīdzekļus, turklāt ievērojama budžeta daļa automātiski tiek novirzīta apjomīgā darbinieku štata algošanai.
Tikmēr Vašingtona taisnojas, ka principā atbalsta starptautisko sadarbību un ANO misiju, taču uzstāj uz radikālām reformām. ASV pieprasa būtiski samazināt organizācijas milzīgos tēriņus un beidzot celt tās reālo darba efektivitāti.