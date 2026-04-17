Libānas armija apsūdz Izraēlu pamiera pārkāpumos
Libānas armija piektdien paziņoja, ka Izraēla ir vairākkārt pārkāpusi pamieru starp abām valstīm, kas oficiāli stājās spēkā pusnaktī.
Libānas armija paziņoja, ka Izraēlas bruņotie spēki apšaudījuši vairākus ciemus Libānas dienvidos, un aicināja iedzīvotājus pagaidām neatgriezties ciemos un pilsētās valsts dienvidos.
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņoja, ka Izraēla un Libāna vienojušās par uguns pārtraukšanu uz desmit dienām, kas stāsies spēkā pusnaktī uz piektdienu. Tramps sacīja, ka šo pamieru ievēros arī Irānas atbalstītais Libānas šiītu teroristiskais grupējums "Hizbollah".
Ziņu avoti Libānas drošības spēkos sacīja, ka neilgi pēc pamiera stāšanās spēkā piekrastes pilsētas Tīras tuvumā nokrituši artilērijas šāviņi. Harisas ciemā Libānas dienvidos drons trāpīja automobilim, sacīja ziņu avoti.
Izraēlas armija uzbrukusi "Hizbollah" raķešu palaišanas iekārtām Libānā
Izraēlas armija ceturtdien paziņoja, ka tā dod triecienus Libānas šiītu kaujinieku grupējuma "Hizbollah" raķešu palaišanas iekārtām, neilgi pirms pamiera spēkā stāšanās starp Izraēlu un Libānu.
"Izraēlas Aizsardzības spēki pašlaik dod triecienus palaišanas iekārtām, no kurām teroristu organizācija "Hizbollah" pirms neilga laika palaida raķetes uz Izraēlas ziemeļiem," teikts armijas paziņojumā.