Aizdomās par 14 gadus vecas pusaudzes slepkavību aizturēts populārs mūziķis D4vd
Policija aizdomās par 14 gadus vecās pusaudzes Selestas Rivasas slepkavību aizturējusi mūziķi D4vd.
Dziedātājs tika arestēts ceturtdien, saskaņā ar Losandželosas policijas departamentu, vēsta TMZ.
Losandželosas apgabala prokurors paziņoja TMZ, ka prokurori pārskatīs visus faktus un pierādījumus, lai noteiktu, vai to ir pietiekami daudz, lai celtu apsūdzību.
Šobrīd papildu informācija nav pieejama. Prokurors vēsta, ka sniegs jaunāko informāciju pirmdien, kad būs pieņemts lēmums par apsūdzības celšanu.
D4vd arestēts vairāk nekā 7 mēnešus pēc tam, kad Selestas ķermenis tika atrasts sadalījies viņa Teslā.
Ķermeni atrada 2025. gada septembrī, kad mākslinieks tobrīd bija turnejas vidū. Pēc tam, kad izskanēja ziņas par nogalināto pusaudzi, viņš ātri atcēla atlikušos šovus un pazuda no sabiedrības uzmanības centra.
Draugi, kuri bija kopā ar dziedātāju D4vd un viņu pazina, bija pārliecināti, ka Selesta ir viņa draudzene, un bija šokēti, kad iznāca ziņas, ka meitenei ir tikai jauna, jo uzskatīja, ka viņai ir ap 19 gadiem un viņa pati sevi tā arī prezentēja.
"TMZ" ziņo, ka tiesībaizsardzības avoti norādīja, ka Selestai bija vairāki viltoti ID, kas ļāva viņai izlikties par pieaugušo. Selesta bieži apmeklēja vietas, kur bija vecuma ierobežojumi. Meitene gan esot bijusi "ļoti kautrīga, maiga un laipna."
Nedaudz par mūziķi D4vd
D4vd ir populārs mūziķis jauniešu vidū. Viņš kļuva pazīstams ar tādiem singliem kā “Romantic Homicide” un “Here With Me”, kas kļuva par virāliem hitiem vietnē "TikTok".
D4vd ir izdevis vairākus EP, bet 2025. gadā viņš izlaida savu debijas studijas albumu “Withered”. Mūziķis ir koncertējis kopā ar dziedātāju SZA. D4vd pazīstams ar to, ka savas pirmās dziesmas ieskaņoja mājas apstākļos, lielākoties māsas skapī Hjūstonā.