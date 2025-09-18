Populārā mūziķa D4vd Teslā atrastas pazudušās pusaudzes mirstīgās atliekas
Kādā stāvvietā Holivudā dziedātājam un dziesmu autoram d4vd piederošajā “Tesla” automašīnā tika atrastas 15 gadus vecas pusaudzes mirstīgās atliekas.
Losandželosas policisti 8. septembrī saņēma izsaukumu, ka stāvvietā stāv automašīna, kuras bagāžnieks "smirdot". Ierodoties notikuma vietā, policija atrada bagāžniekā maisu, kurā bija pūstošas mirstīgās atliekas.
Mediji ziņo, ka eksperti beidzot identificējuši upuri. Tā ir 15 gadus vecā pusaudze Selesta Rivasa (Celeste Rivas), taču nāves cēlonis un laiks, kad viņa mirusi, pagaidām nav zināmi, ziņo “CBS”.
Riversaidas apgabala šerifa departaments apstiprināja, ka Rivasa tika izsludināta par bezvēsts pazudušu pagājušajā gadā. Paziņojumā bija norādīts, ka Rivasa pēdējo reizi tika redzēta 2024. gada 5. aprīlī ap plkst. 21.00, kad viņa izgāja no mājām. Zemāk redzams plakāts, ka Selesta ir pazudusi.
Missing poster of Celeste Rivas from June 2024. #d4vd pic.twitter.com/FBeK4ngxsn— rajel (@gayneopets) September 18, 2025
Pāris dienas pirms tam “Tesla”, kurā tika atrasts meitenes ķermenis, tika nogādāta uz stāvvietu Mansfīldas avēnijā, jo automašīna vairāk nekā 72 stundas bija stāvējusi uz ielas Holivudas kalnos. Vietējie iedzīvotāji sacīja, ka mašīna vairākas nedēļas bijusi pamesta "Bluebird" avēnijas kvartālā.
Detektīvi noskaidroja, ka "Tesla" ir reģistrēta uz 20 gadus vecā Deivida Entonija Bērka (David Anthony Burke) vārda, kurš uzstājas ar skatuves vārdu D4vd.
"Tā vienkārši smirdēja pēc kanalizācijas," sacīja kāds Holivudas iedzīvotājs, kurš vēlējās palikt anonīms. "Kaimiņi zināja, ka kaut kas nav kārtībā, un ziņoja par pamesto auto."
Detektīvi norāda, ka nav pierādījumu, ka dziedātājs būtu noslepkavojis pusaudzi, un līdz šim nevienu nav arestējuši. Mākslinieks šobrīd atrodas turnejā, bet policija uzsver, ka viņš ar tiem sadarbojas, lai noskaidrotu situācijas apstākļus.
Kaimiņi “CBS News Los Angeles” pastāstīja, ka Rivasai bijis draugs vārdā Deivids, un viņiem esot bijuši saskanīgi tetovējumi. Viņi arī sacīja, ka pusaudze iepriekš vairākas reizes bija pazudusi.
Nedaudz par mūziķi D4vd
D4vd ir populārs mūziķis jauniešu vidū. Viņš kļuva pazīstams ar tādiem singliem kā “Romantic Homicide” un “Here With Me”, kas kļuva par virāliem hitiem vietnē "TikTok". D4vd ir izdevis vairākus EP, bet 2025. gadā viņš izlaida savu debijas studijas albumu “Withered”. Mūziķis ir koncertējis kopā ar dziedātāju SZA. D4vd pazīstams ar to, ka savas pirmās dziesmas radīja mājas apstākļos, lielākoties māsas skapī Hjūstonā.