"Nepieciešama steidzama rīcība!" Brīdina, ka Čornobiļas atomelektrostacijas aizsargkupols var sabrukt un tajā vainojama Krievija
"Greenpeace" ziņo par nopietniem bojājumiem Čornobiļas atomelektrostacijas sarkofāgā pēc Krievijas uzbrukumiem.
Organizācija "Greenpeace" brīdinājusi par nopietnas avārijas risku Čornobiļas atomelektrostacijā. Problēma ir saistīta ar aizsargkupola iespējamo sabrukšanu.
Tiek uzskatīts, ka cēlonis ir jaunās drošās konstrukcijas bojājumi pēc Krievijas bezpilota lidaparāta uzbrukuma 2025. gada 14. februārī, kas sarežģīja vecās konstrukcijas demontāžu.
"Pagājušajā naktī Krievijas bezpilota lidaparāts ar spēcīgu kaujas galviņu trāpīja pa vairogu, kas aizsargā pasauli no radiācijas Čornobiļas atomelektrostacijas sagrautajā ceturtajā reaktorā," paziņoja Zelenskis.
Drona trieciena rezultātā vairogs tika bojāts un sākās ugunsgrēks, kas tika apdzēsts, norādīja prezidents. "Vienīgā valsts pasaulē, kas uzbrūk šādiem objektiem, okupē atomelektrostacijas un karo, nerēķinoties ar sekām, ir mūsdienu Krievija," piebilda Zelenskis.
Vides aizstāvji lēš, ka tas palielina potenciālos draudus. To novēršanai nepieciešama steidzama rīcība. Organizācija aicināja starptautisko sabiedrību pastiprināt sankcijas pret "Rosatom".
Čornobiļas atomelektrostacijas aizsargkonstrukciju atjaunošanu jau apspriež G7 valstis. Saskaņā ar provizoriskiem aprēķiniem remonts izmaksās aptuveni 575 miljonus dolāru.
Krievijas spēki Čornobiļas AES ieņēma pilna mēroga iebrukuma pirmajā dienā 24. februārī. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Krievijas karavīri pārvietojās pa vissmagāk radiācijas saindēto teritoriju bez jebkādiem aizsarglīdzekļiem.
Ukrainas Kodolenerģijas aģentūra un Iekšlietu ministrija 2022. gada 25. februārī ziņoja, ka tās fiksēja paaugstinātu radiācijas līmeni no pamestās Čornobiļas atomelektrostacijas vietas, ko sagrābuši Krievijas spēki.
Krievijas karavīri Čornobiļas aizliegtās zonas Sarkanajā mežā raka tranšejas. Viņi "krita panikā pie pirmajām slimības pazīmēm, kas parādījās ļoti ātri".
Toreizējais Ukrainas enerģētikas ministrs Hermans Haluščenko atzina, ka krievu karavīri izrādījuši apbrīnojamu analfabētismu - viņi ar kailām rokām grābuši radiācijas saindēto augsni, bēruši radioaktīvās smiltis maisos, lai veidotu nocietinājumus, un elpojuši pašu saceltos radioaktīvos putekļus.
"Pēc mēnesi ilgas tādas apstarošanas, viņiem atlicis ne vairāk kā gads dzīves," norādījis Haluščenko.
Apstaroti ir ne tikai paši karavīri un to "trofejas", bet arī visa kara tehnika, kas izgājusi caur Čornobiļu, - aptuveni 10 000 vienību.
"Katrs krievu karavīrs, dzīvs vai miris, gabaliņu Čornobiļas aizvedīs mājās," norādījis ministrs.
Ukrainas Ģenerālštābs paziņojis, ka Baltkrievijas Gomeļas Radiācijas medicīnas centrā ārstējas "ievainoti" krievu karavīri, kuri guvuši ievērojamas apstarojuma devas AES slēgtajā zonā.
No Ukrainas Čornobiļas aizliegtās zonas uz Baltkrieviju tika nogādāti 7 autobusi ar krievu karavīriem. Ziņoja par 26 cilvēku hospitalizāciju, bet 73 smagā stāvoklī tika nogādāti slimnīcās atlabšanai.
1986. gada 26. aprīlī Čornobiļas AES ceturtais reaktors pēc neveiksmīga eksperimenta eksplodēja, izmetot gaisā milzīgu radioaktīvā piesārņojuma mākoni, ko vēji iznēsāja pāri lielai daļai Eiropas. Sevišķi smagi cieta Ukraina, Baltkrievija un Krievija.
2016. gadā Ukrainā tika uzbūvēts milzīgs tērauda vairogs pāri Čornobiļas atomelektrostacijas atliekām, lai uz turpmākajiem gadu desmitiem nodrošinātos pret tālākām radioaktīvo vielu noplūdēm.