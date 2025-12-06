Pēc drona trieciena Čornobiļas AES jaunais sarkofāgs zaudējis drošības funkcijas
Čornobiļas atomelektrostacijas (AES) jaunais sarkofāgs pēc drona trieciena zaudējis savas drošības pamatfunkcijas, pēc februārī drona triecienā bojātā sarkofāga pārbaudes atzina Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (IAEA).
Sarkofāgs "ir zaudējis savas drošības pamatfunkcijas, arī lokalizācijas spējas", teikts atskaitē.
Vienlaikus aģentūras eksperti nav konstatējuši nekādus neatgriezeniskus nesošo konstrukciju vai monitoringa sistēmu bojājumus.
IAEA ģenerāldirektors Rafaels Grosi uzsvēra nepieciešamību steidzami veikt atjaunošanas darbus.
"Ir veikti ierobežoti pagaidu jumta remontdarbi, taču savlaicīga un visaptveroša atjaunošana joprojām ir būtiska, lai novērstu turpmākus bojājumus un garantētu kodoldrošību ilgtermiņā," pauda Grosi.
Ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas atbalstu sarkofāga pagaidu remontdarbus plānots veikt 2026. gadā, bet pēc kara beigām plānots pilnībā atjaunot aizsardzības konstrukciju.
