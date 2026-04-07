ASV prezidents Donalds Tramps.
Pasaulē
Šodien 07:15
"Papīra tīģeris!" Tramps atkal kritizē NATO
ASV prezidents Donalds Tramps pirmdien atkal asi kritizējis NATO par atteikšanos pievienoties Savienotajām Valstīm karā pret Irānu.
Tramps žurnālistiem Baltajā namā atzina, ka esot ļoti vīlies NATO un ka karš atstājis uz alianses traipu, kas nekad neizzudīs, atkārtoti norādot, ka NATO esot "papīra tīģeris".
Viņš apsūdzēja sabiedrotos, ka tie savu atbalstu piedāvājuši pārāk vēlu. "Man nevajag palīdzību pēc tam, kad esam uzvarējuši," paziņoja Baltā nama saimnieks.
Prezidents tieši kritizēja arī sabiedrotos Klusā okeāna reģionā, kas nav palīdzējuši Vašingtonai karā pret Irānu. "Japāna mums nepalīdzēja. Dienvidkoreja mums nepalīdzēja, un, kad nonākam pie NATO, NATO mums nepalīdzēja," uzsvēra Tramps.
Ar šo paziņojumu viņš nācis klajā pirms gaidāmās NATO ģenerālsekretāra Marka Rutes vizītes.