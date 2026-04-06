"Putins no viņiem absolūti nebaidās!" Tramps paziņo, ka sarīkojis NATO "pārbaudījumu"
ASV prezidents Donalds Tramps nācis klajā ar kārtējo aso paziņojumu, atklājot, ka viņa nesenais aicinājums Ziemeļatlantijas aliansei iesaistīties militārajā operācijā pret Irānu patiesībā bijis tikai slēpts "pārbaudījums".
Pēc sabiedroto atteikuma saņemšanas Baltā nama saimnieks NATO veltījis iznīcinošu kritiku, nosaucot to par "papīra tīģeri", no kura Krievijas diktators Vladimirs Putins vairs nebaidās.
Atsaucoties uz interviju ar Baltā nama saimnieku, telekanāla "ABC News" žurnāliste Reičela Skota sociālajā tīklā "X" norādīja, ka Tramps nav pat mēģinājis aliansi pārliecināt pēc tās sākotnējā atteikuma. "Tas bija tests NATO. Man viņi nebija vajadzīgi, bet es gribēju viņus pārbaudīt," intervijā sacījis ASV prezidents.
"Es teicu: 'Būtu lieliski, ja jūs pievienotos.' Viņi atbildēja: 'Nu, mēs to nevaram izdarīt.' Es teicu: 'Ak, nekas traks.' Es pat nemēģināju viņus pierunāt," sarunu atstāstījis Tramps. ASV prezidents ironizējis, ka NATO pārstāvji viņu droši vien uzskatījuši par "sliktu pārdevēju", jo viņš aprobežojies vien ar piebildi, ka viņu dalība būtu lieliska.
Turpinot savu kritiku, Baltā nama saimnieks atkārtoti veltījis aliansei skarbus vārdus. "Kā jau teicu, tas bija pārbaudījums. Man viņus nevajadzēja. Viņi ir papīra tīģeris. Vienkārši papīra tīģeris. Viņiem nav kuģu. Viņiem nav nekā, un Putins no viņiem absolūti nebaidās," uzsvēris Tramps.
Šie paziņojumi izskan laikā, kad NATO ģenerālsekretārs Marks Rute šonedēļ, no 8. līdz 12. aprīlim, plāno oficiālu vizīti Amerikas Savienotajās Valstīs. Paredzēts, ka Rute Vašingtonā tiksies ar Trampu, ASV valsts sekretāru Marko Rubio un aizsardzības ministru Pītu Hegsetu. Lai gan aliansē norāda, ka šī vizīte tikusi ieplānota jau iepriekš, tā sakrīt ar spriedzes pieaugumu starp Vašingtonu un tās Eiropas sabiedrotajiem.
Vienlaikus izdevums "Politico" vēsta, ka Trampa asā retorika vismaz pagaidām nav vainagojusies ar konkrētiem soļiem ASV izstāšanās virzienā no NATO. Atsaucoties uz alianses diplomātiem, Pentagona amatpersonām un Kongresa pārstāvjiem, izdevums norāda, ka Trampa administrācija nav sākusi nepieciešamās iekšējās diskusijas par izstāšanos un nav par šādiem plāniem informējusi Kongresu.