Šokējoša somietes pieredze ar "Temu" produkciju: "Baidījos, ka man amputēs kāju!"
Ļoti lēti skaistumkopšanas un veselības produkti no tādiem interneta veikaliem kā "Temu" un "Shein" sevī slēpj apslēptus riskus, kas var novest pie nopietnām veselības problēmām.
Šokējošā pieredze, ko piedzīvoja 23 gadus vecā studente no Helsinkiem Vilma Rinkinene, saskaroties ar sekām pēc pīlinga cimda lietošanas, kalpo kā sāpīgs atgādinājums par to, cik svarīga ir ādas kopšanas līdzekļu izcelsme un kvalitāte.
Pēc Vilmas teiktā, viņa arī iepriekš pasūtīja preces Ķīnas interneta veikalā "Temu", jo bija sajūsmā par ļoti zemajām cenām, raksta "MTV Uutiset". Pagājušajā gadā viņa nolēma iegādāties pīlinga cimdu ādas kopšanai, kas maksāja tikai dažus eiro. Šis, šķietami nevainīgais pirkums, aizsāka notikumu ķēdi, kas samulsināja pat pieredzējušus ārstus.
Pēc pirmās lietošanas Vilma pamanīja vieglu ādas apsārtumu. Viņa pieļāva, ka tā ir dabiska ādas reakcija uz mehānisko pīlingu. "Es nenobijos un nesatraucos, lai gan, iespējams, vajadzēja," atceras sieviete.
Strauji izplatās izsitumi un bailes no amputācijas
Vilma paspēja izmantot cimdu tikai dažas reizes, kad kādu dienu pēc dušas apsārtums pēkšņi kļuva daudz izteiktāks. Nākamajās dienās simptomi sāka strauji un satraucoši pastiprināties.
"Nākamajā rītā, pamostoties, es redzēju, ka izsitumi no krūtīm ir izplatījušies uz rokām un seju. Nākamajā dienā tie jau bija pa visu ķermeni. Es piezvanīju uz darbu un pateicu, ka situācija ir slikta," apraksta Rinkinene.
Simptomi bija mokoši: āda visā ķermenī sāpēja, tirpa un dedzināja. Kad viņa vērsās veselības centrā, ārsti bija apjukuši, jo uz pacientes ķermeņa vienlaikus parādījās vairāku ādas slimību pazīmes. Pat pieredzējis dermatologs uzreiz nevarēja noteikt precīzu diagnozi, taču kā sākotnējo ārstēšanu nozīmēja hidrokortizona krēmus.
Neskatoties uz ārstēšanu, situācija pasliktinājās. Visnopietnākā reakcija bija uz kājām. "Āda bija tumša, un, to spiežot, krāsa nemainījās. Es sāku meklēt simptomus internetā un atradu biedējošas lietas, piemēram, ādas vēzi un tamlīdzīgi," stāsta Vilma. Viņa nosūtīja fotogrāfijas savam pazīstamam ārstam, un viņa satrauktā reakcija pamudināja viņu nekavējoties doties uz neatliekamās palīdzības nodaļu.
"Es ļoti nobijos, baidījos, ka sliktākajā gadījumā man amputēs kāju," atzīst Vilma. Neatliekamās palīdzības nodaļas ārsti apstiprināja situācijas nopietnību. "Sākumā viņi apskatīja krūtis, bet, kad es parādīju kāju, viņi atzina, ka tas tiešām ir ļoti neparasti," viņa piebilda.
Diagnoze palika medicīniska mīkla
Slimnīcā Vilmai veica asins analīzes un nosūtīja viņu uz bakterioloģisko izmeklēšanu. Diemžēl rindas uz procedūru bija vairākas nedēļas garas, un līdz tam laikam izsitumi jau bija būtiski mazinājušies, tāpēc audu paraugu paņemt nebija iespējams. Asins analīzes neuzrādīja novirzes, un simptomi neatbilda nevienai klasiskai diagnozei.
"Galu galā tā palika mīkla arī ārstiem. Viņi pieļāva, ka pīlinga cimdā varēja būt kāda viela — baktērija vai ķīmiska viela —, kas iekļuva organismā caur bojātu ādu," skaidro Vilma.
Pēc trim neveiksmīgiem mēģinājumiem ar dažādiem kortizona krēmiem ārstēšana beidzot sāka iedarboties, un apmēram mēneša laikā izsitumi gandrīz pilnībā izzuda. Tomēr spēcīgais iekaisums neatstāja bez sekām: lai gan iepriekš Vilmai nebija ne alerģiju, ne ādas problēmu, tagad viņas āda ir kļuvusi ievērojami jutīgāka.
Lēto preču slēptā cena: toksiskas ķimikālijas un nepietiekama kontrole
Vilmas gadījums nav retums. Tikai pagājušajā gadā Somijā no valstīm ārpus Eiropas Savienības tika saņemti 40,5 miljoni lētu sūtījumu. Tādas platformas kā "Temu" darbojas kā starpnieki tūkstošiem pārdevēju, kuru produktu drošības standarti, maigi sakot, rada šaubas.
Eiropas Savienībā ir spēkā stingras drošības prasības kosmētikai un produktiem, kas nonāk saskarē ar ādu. Tomēr attiecībā uz precēm, kas tiek pasūtītas no trešajām valstīm, uzraudzība ir ierobežota, un iestādes var pārbaudīt tikai nelielu daļu sūtījumu, kas nonāk pie patērētājiem.
Precēs no tādiem interneta veikaliem kā "Temu" un "Shein" vairākkārt konstatētas bīstamas vielas, tostarp kadmijs, niķelis un svins, daudzumos, kas pārkāpj Eiropas Savienības normas. Lielākie riski slēpjas tieši produktos, kas nonāk tiešā saskarē ar ādu vai gļotādām (kosmētika, higiēnas līdzekļi) vai ir saistīti ar elektrību.
Izpratnes palielināšana un ilgtermiņa riski
Šodien Vilma Rinkinene atklāti stāsta par piedzīvoto sociālajos tīklos, lai brīdinātu citus. Viņa atzīst, ka agrāk nebija domājusi par to, kas slēpjas aiz lētajām precēm.
"Un pat ja es būtu zinājusi, kā šīs preces tiek ražotas vai kas aiz tā stāv, neesmu pārliecināta, ka jaunībā tas mani būtu uztraucis," viņa godīgi saka. "Es nejūtu, ka man būtu jākaunas. Toreiz es vēl īsti nezināju, kas patiesībā ir "Temu", proti, kā tur tiek ražoti produkti. Bet tagad ar savu piemēru gribu brīdināt citus par šiem riskiem."
Atgādinājums patērētājiem:
- Izvairieties pasūtīt kosmētiku, ādas kopšanas līdzekļus un bērnu preces no lētiem interneta veikaliem ar apšaubāmu reputāciju vai ārpus ES.
- Ja parādās ādas reakcija, nekavējoties pārtrauciet produkta lietošanu.
- Ja izsitumi ir sāpīgi, strauji izplatās vai tos pavada citi simptomi (drudzis, ādas krāsas izmaiņas), nekavējoties vērsieties pie ārsta.
- Savlaicīga smagas alerģiskas vai toksiskas reakcijas atklāšana var pasargāt no nopietnām sekām.