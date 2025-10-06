Var izraisīt onkoloģiskas slimības: preces, pasūtītas no "AliExpress", "Temu" un "Shein", ir bīstamas veselībai
Igaunijas Patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās uzraudzības departamenta bīstamo preču reģistrā ir parādījušies brīdinājumi par bižutēriju: gredzeni, kaklarotas, aproces, auskari un ķēdītes ar kuloniem var radīt nopietnas veselības problēmas tiem, kas tos valkā.
Eiropas ātrās brīdināšanas sistēmā par bīstamām neēdamām precēm "Safety Gate" norādīts, ka visi šie rotaslietu izstrādājumi tika pārdoti Ķīnas interneta veikalos "AliExpress", "Temu" un "Shein".
Tās neatbilst REACH regulai, kas cita starpā nosaka ierobežojumus bīstamu ķīmisko vielu izmantošanai vai vielām, kas var izdalīties no izstrādājuma.
Ziņojumā norādīts, ka pārbaudītajā bižutērijā konstatēta pārmērīga kadmija koncentrācija - viena no bīstamākajiem smagajiem metāliem, kas toksiskuma ziņā pielīdzināms dzīvsudrabam un arsēnam.
"Kadmijs kaitē cilvēka veselībai, jo uzkrājas organismā, var bojāt nieres un kaulus, kā arī var izraisīt vēzi," teikts "Safety Gate" sistēmas ziņojumā.
Ja esat jau paspējuši pasūtīt šīs rotaslietas, nekavējoties pārtrauciet to lietošanu un sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu turpmākus norādījumus.
"Safety Gate" (ātrās brīdināšanas sistēma par bīstamām neēdamām precēm) tika izveidota 2004. gadā kā līdzeklis operatīvai informācijas apmaiņai starp ES dalībvalstīm un Eiropas Komisiju par patēriņa precēm, kas nopietni apdraud patērētāju veselību un drošību, vēsta "Postimees.ee".
Saskaņā ar Igaunijas Patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskās uzraudzības departamenta (TTJA) datiem, 2024. gadā no tirgus tika izņemti 4137 bīstami produkti - tas ir visu laiku lielākais skaits kopš sistēmas pastāvēšanas sākuma.
Iepirkšanās ārpus ES - īsta loterija
TTJA Produkcijas drošības nodaļas galvenā speciāliste Anneli Nēgele pastāstīja, ka preču bīstamību var atklāt dažādos veidos:
- ražotājs pats atklāj problēmu un ziņo par to;
- uzraudzības iestādes veic pārbaudes un testus, pamatojoties uz savu risku izvērtējumu un darba plāniem;
- pamatojoties uz patērētāju iesniegtajām sūdzībām.
Anneli Nēgele norādīja, ka bižutērijai nav noteiktu īpašu drošības prasību, tāpēc Eiropā uz to attiecas vispārīgie produkcijas drošības noteikumi, tostarp REACH regula, kas nosaka aizliegumus un ierobežojumus saistībā ar dažādu vielu, maisījumu un izstrādājumu ražošanu, laišanu tirgū un izmantošanu.
"Pasūtot bižutēriju no valstīm ārpus Eiropas Savienības, jābūt īpaši piesardzīgiem, jo ar rotaslietām saistītās ķīmiskās briesmas - piemēram, aizliegto smago metālu saturs - nav iespējams atklāt bez laboratorijas aprīkojuma, turklāt veselības problēmas var parādīties ne uzreiz, bet tikai pēc ilgāka laika," brīdina Patērētāju tiesību aizsardzības departamenta pārstāve.