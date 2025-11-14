Lētajiem Temu un Shein pirkumiem tuvojas beigas - ES plāno jaunas nodevas jau 2026. gadā
Eiropas Komisārs Marošs Šefčovičs aicinājis jau 2026. gadā ieviest nodevu par lētajām paciņām no valstīm ārpus Eiropas Savienības (ES), lai novērstu konkurences kropļojumus, ko rada masveida sūtījumi no tādām platformām kā Temu un Shein.
ES tirdzniecības komisārs Marošs Šefčovičs aicināja bloka dalībvalstu finanšu ministrus vienoties par to, lai jau nākamgad ieviestu nodevu zemas vērtības sūtījumiem, kas ik gadu nonāk ES valstīs, galvenokārt no Ķīnas.
Pašlaik ES darbojas noteikums, kas atbrīvo no muitas nodokļa paciņas, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro, ja tās tiek importētas tieši patērētājiem — bieži tieši caur tādām platformām kā Ķīnas Temu un Shein.
ES jau maijā ierosināja atcelt šo beznodokļa slieksni sūtījumiem līdz 150 eiro un no 2028. gada ieviest 2 eiro nodevu. Tomēr Šefčovičs savā vēstulē ES finanšu ministriem aicina ieviest pagaidu risinājumu jau nākamgad.
“Šis ir svarīgs solis ES pozīciju stiprināšanai, ņemot vērā strauji mainīgo tirdzniecības realitāti,” viņš raksta vēstulē, kas nonākusi AFP rīcībā, uzsverot steidzamu rīcības nepieciešamību. Komisārs norāda, ka nozare Eiropā — īpaši mazumtirgotāji — uzstājīgi norāda uz nepieciešamību nekavējoties novērst šo konkurences kropļojumu.