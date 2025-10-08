Vai "Temu" uzspiedis neatļautus nosacījumus mazumtirgotājiem? Vācija sāk izmeklēšanu
Vācijas konkurences uzraugs ir sācis izmeklēšanu pret grupu "Whaleco Technology Limited", kura pārvalda Ķīnas tiešsaistes mazumtirgotāju "Temu".
Izmeklēšanā tiek analizēti nosacījumi, kas tiek izvirzīti tirgotājiem "Temu" platformā, un kompānijas attieksme pret piegādātājiem, trešdien paziņoja Federālais karteļu birojs.
"Mēs izmeklējam aizdomas, ka "Temu" varētu būt uzspiedis neatļautus nosacījumus mazumtirgotāju cenu noteikšanai Vācijas tirgū," sacīja iestādes priekšsēdētājs Andreass Munts.
"Šādas prasības var būtiski ierobežot konkurenci un galu galā izraisīt cenu pieaugumu arī citos pārdošanas kanālos," viņš piebilda.
"Temu" ir viens no lielākajiem tiešsaistes mazumtirgotājiem Vācijā. Vairāki miljoni cilvēku Eiropas Savienībā iepērkas šajā platformā.
Jūlijā Eiropas Komisija publiskoja provizoriskus secinājumus par izmeklēšanu saistībā ar "Temu", kurā secināts, ka uzņēmums pārkāpj Eiropas Savienības tiesību aktus, jo nedara pietiekami daudz, lai cīnītos pret nelegālu produktu tirdzniecību savā platformā.