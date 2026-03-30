Zelenskis paziņo, ka Ukraina ir gatava Lieldienu pamieram
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukraina ir gatava pamieram Lieldienu brīvdienās.
Zelenskis šo paziņojumu sniedza komentārā žurnālistiem. Viņš arī apsprieda jautājumu par to, vai Krievija spētu nostiprināt savas pozīcijas šajā pauzē.
"Mēs atbalstījām jebkuru kara izbeigšanas formātu, jūs to zināt, bet, ja netiek zaudēta mūsu valsts cieņa un neatkarība, un pamieru, jebkuru formātu, kā mēs šodien apspriedām, gan pilnīgu pamieru, gan enerģētisko pamieru, un mēs esam gatavi pamieram Lieldienu brīvdienās," uzsvēra prezidents.
Valsts vadītājs piebilda, ka "normāli cilvēki, kas ciena dzīvību", runā par pamieru un kara izbeigšanu uz visiem laikiem, nevis tikai uz dažām dienām.
"Bet, protams, mēs esam gatavi jebkuram kompromisam. Izņemot kompromisus ar mūsu, kā jau teicu, cieņu un suverenitāti. Kas attiecas uz Krievijas pozīciju nostiprināšanu šajās divās vai trijās dienās, viņi neko nespēs nostiprināt divās vai trijās dienās. Mēs atceramies, ko viņi solīja un ko viņi neizpildīja šo trīs dienu laikā," atzīmēja Zelenskis.
Kad 2026. gadā tiek svinētas Lieldienas?
Lieldienu datums ir mainīgs datums, un tas tiek aprēķinātas katru gadu, izmantojot īpašu metodi (computus paschalis), ņemot vērā pavasara ekvinokciju un pirmo pilnmēnesi pēc tās.
Atšķirīgu kalendāra sistēmu izmantošanas dēļ pareizticīgo un katoļu kristiešu datumi bieži vien nesakrīt. 2026. gadā Romas katoļi un lielākā daļa protestantu kopienu Lieldienas svinēs 5. aprīlī.
Tikmēr pareizticīgie kristieši Lieldienas svinēs svētdien, 12. aprīlī.
Enerģētikas pamiers
29. janvārī ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka ir lūdzis Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam uz laiku pārtraukt Ukrainas enerģētikas prbojektu apšaudi spēcīgā sala dēļ.
Ierosinātajam "enerģētikas pamieram" bija jāilgst vienu nedēļu. Tikmēr Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Maskava ir piekritusi pārtraukt triecienus tikai līdz 1. februārim.
"Enerģētikas pamiers" sākās 30. janvārī, bet 3. februāra naktī krievi veica masveida triecienus enerģētikas objektiem vairākos Ukrainas reģionos. Masveida apšaudes rezultātā liels skaits ukraiņu palika bez apkures.
Atbildot uz to, Zelenskis norādīja, ka Krievija ir pārkāpusi tā saukto "enerģētikas pamieru" un gaidījusi līdz šīs ziemas aukstākajām dienām, lai sāktu savu uzbrukumu.
Prezidenta biroja vadītājs Kirilo Budanovs paziņoja, ka Ukraina un Krievija Lieldienās varētu veikt plašu gūstekņu apmaiņu. Pēc viņa teiktā, tiks darīts viss nepieciešamais, lai nodrošinātu šādu apmaiņu.
2025. gada Lieldienu priekšvakarā Krievijas diktators paziņoja par tā saukto "Lieldienu pamieru", kam bija paredzēts ilgt nedaudz vairāk par 24 stundām, taču kaujas tā arī pilnībā neapstājās.
Pēc Volodimira Zelenska teiktā, Krievija pagājušā gada pamiera laikā 2935 reizes pārkāpa "Lieldienu pamieru".