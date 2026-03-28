Zelenskis paziņo, ka Ukraina un AAE vienojušās par sadarbību drošības un aizsardzības jomā
Ukraina un Apvienoto Arābu Emirāti (AAE) vienojušies par sadarbību drošības un aizsardzības jomā, sestdien paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Paldies par tikšanos un gatavību sadarboties. Mēs vienojāmies sadarboties drošības un aizsardzības jomā. Komandas precizē detaļas," pēc tikšanās Abū Dabī ar AAE prezidentu Muhamedu bin Zaidu Al Nahajanu pavēstīja Zelenskis.
Zelenskis norādīja, ka Ukraina ir atvērta kopīgam darbam, kas stratēģiskā perspektīvā "stiprinās mūsu tautas un dzīvības aizsardzību mūsu valstīs".
"Tāpēc ir svarīgi izmantot abu valstu iespējas stiprināt aizsardzību, tostarp investīcijas, kopīgu ražošanu un atbilstošu kritiskās un sociālās infrastruktūras aizsardzības sistēmu modernizāciju," teikts Ukrainas prezidenta preses dienesta paziņojumā.
Līderi runāja par drošības situāciju AAE un reģionā, kā arī par triecieniem no Irānas puses, Hormuza šauruma bloķēšanu un tās ietekmi uz pasaules naftas tirgu.
"Ukraiņi ir izstrādājuši atbilstošu aizsardzības sistēmu, kas dod ievērojamu procentuālo daļu no pretinieka dronu un raķešu notriekšanas. Tieši šādu sistemātisku pieeju un pieredzes integrāciju mēs piedāvājam saviem partneriem," sacīja Ukrainas prezidents.
Dienu iepriekš Zelenskis apmeklēja Saūda Arābiju, kur tika parakstīts dokuments par sadarbību aizsardzības jomā.