Krievija izspiego ASV bāzes un datus nodod tālāk - Zelenskis sašutis par runām mīkstināt sankcijas
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir kategoriski noraidījis jebkādu iespēju mīkstināt sankcijas pret agresorvalsti Krieviju, atklājot, ka Maskava aktīvi ievāc un nodod tālāk izlūkinformāciju par ASV un Lielbritānijas militārajām bāzēm Tuvo Austrumu reģionā.
Videokonferencē sarunā ar žurnālistiem Zelenskis uzsvēra, ka agresors ir jānospiež pie zemes, nevis jāatvieglo tā pastāvēšana. „Kurš kuram te palīdz? Uz agresoru ir jāizdara spiediens, bet sankciju atcelšana pavisam noteikti nav spiediens. Godīgi sakot, iznāk pavisam dīvaina aina – sankcijas tiek atceltas, bet agresors tikmēr nodod tālāk izlūkinformāciju,” pauda prezidents.
Zelenskis atklāja konkrētus izlūkdienestu fiksētus faktus, kas apliecina, ka Krievijas satelīti Irānas interesēs ir izspiegojuši ASV militāros objektus Tuvajos Austrumos.
Kā norādīja prezidents, 24. martā Krievija fiksējusi apvienoto ASV un Lielbritānijas militāro bāzi Čagosu arhipelāgā Indijas okeānā, pēc tam izspiegojusi Kuveitas starptautisko lidostu un daļu no naftas atradnes teritorijas.