Zelenskis: ASV piekritusi sniegt Ukrainai drošības garantijas ar vienu nosacījumu
Ņemot vērā, ka ASV uzmanība šobrīd ir vērsta uz karadarbību Irānā, ASV prezidents Donalds Tramps izdarījis spiedienu uz Ukrainu, lai panāktu ātru Krievijas uzsāktā kara noslēgumu, intervijā medijam 'Reuters' pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Konflikts Tuvajos Austrumos noteikti ir ietekmējis prezidentu Trampu, un es domāju, ka tas ietekmēs arī viņa turpmākās darbības," pauda Zelenskis. "Tāpat prezidents Tramps, diemžēl, joprojām izvēlas stratēģiju, kas balstīta uz lielāka spiediena izdarīšanu uz Ukrainu."
Zelenskis arī norādīja, ka ASV piedāvājušas Ukrainai sniegt drošības garantijas miera gadījumā, taču tam esot nosacījums. "Amerikāņi ir gatavi sniegt šīs garantijas augstākajā līmenī, ja Ukraina būs gatava atkāpties no Donbasa," pauda Ukrainas prezidents. Viņš brīdināja, ka Donbasa pamešana un reģiona spēcīgās aizsardzības pozīcijas nodošana Krievijai apdraudētu gan Ukrainas, gan, attiecīgi, Eiropas drošību.
Prezidents arī apšaubīja, vai Krievija ir gatava upurēt simtiem tūkstošu savu karavīru, cenšoties ieņemt Donbasa teritoriju, kur tā nekontrolē aptuveni 6000 kvadrātkilometru lielu platību. Viņš pauda, ka šos jautājumus būtu iespējams risināt vienīgi kopīgā samitā, kurā piedalītos Tramps, Krievijas vadonis Vladimirs Putins un viņš pats.
Prezidents pauda, ka šobrīd attiecībā uz garantijām, nav gūtas atbildes uz vēl diviem svarīgiem jautājumiem: kurš palīdzēs finansēt Ukrainas ieroču iegādes, lai nodrošinātu militāro atturēšanu, un kā tieši tās sabiedrotie reaģēs, ja no Krievijas puses tiks novēroti kādi agresijas akti.
Pēc smagajiem Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pilsētām trešdien, Zelenskis pateicās Trampa administrācijai par "Patriot" raķešu aizsardzības sistēmu piegādēm, kas turpinās, neskatoties karadarbību Tuvajos Austrumos. Ukrainas amatpersonas iepriekš izteica bažas, ka ASV ražotās "Patriot" raķetes, kas ir vienīgais Ukrainas aizsardzības līdzeklis pret Krievijas ballistiskajām raķetēm varētu pārtrūkt, turpinoties karadarbībai Irānā.
"Piegādes uz mums netika pārtrauktas. Esmu ļoti pateicīgs prezidentam Trumpam un viņa komandai," pauda Zelenskis. "Vienīgi "Patriot" raķetes mēs nesaņemam tik lielā apjomā, kāds mums šobrīd nepieciešams," piebilda prezidents. Tikmēr Ukraina turpina savu tālās darbības rādiusa raķešu un dronu ražošanu, kas ļauj tai veikt triecienus dziļi Krievijas teritorijā, atbildot uz Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pilsētām.