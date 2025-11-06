Lietuvā sāk būvēt vācu aizsardzības giganta "Rheinmetall" munīcijas rūpnīcu. 4.11.2025.
Kamēr pie mums "darbs ar dokumentiem" - Lietuvā "Rheinmetall" jau sāk būvēt rūpnīcu
Mums vēl “darbs ar dokumentiem”, kamēr kaimiņvalstī jau darbs ar reālu lāpstu. Lietuvā otrdien, 4. novembrī, oficiāli sākta Vācijas aizsardzības rūpniecības uzņēmuma “Rheinmetall” munīcijas rūpnīcas būvniecība Radvilišķu rajona Kemeru ciemā. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Lietuvas valsti, un tā mērķis ir stiprināt gan Lietuvas, gan visas Eiropas aizsardzības spējas.
Būvniecības sākšanas ceremonijā piedalījās Lietuvas prezidents Gitans Nausēda, premjerministre Inga Šimonīte Ruginene un “Rheinmetall” izpilddirektors Armīns Papergers. Nausēda uzsvēra, ka pēc rūpnīcas izbūves “ikviens karavīrs zem NATO karoga tiks apgādāts ar nepieciešamo munīciju”, tādējādi veicinot Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanu un munīcijas krājumu pārvaldību.
Premjerministre Ruginene atzīmēja, ka šis projekts nozīmē ne tikai papildu darbavietas un investīcijas, bet arī būtisku ieguldījumu valsts drošībā un aizsardzības nozarē. Savukārt Papergers norādīja, ka rūpnīca ir stratēģiski nozīmīgs objekts visai Eiropai un apliecina Vācijas gatavību aizsargāt NATO austrumu flangu.
Rūpnīcu būvēs viens no lielākajiem Lietuvas būvniecības uzņēmumiem “PST Group”, kas noslēdzis 141 miljonu eirovērtu līgumu ar “Rheinmetall Defence Lietuva”. Būvdarbi plānoti līdz 2026. gada beigām, un rūpnīca sāks darbību 2027. gada sākumā. Kopējās investīcijas projektā sasniedz vairāk nekā 260 miljonus eiro, radot vismaz 150 jaunas darbavietas.
Vienlaikus Lietuvas Ekonomikas un inovāciju ministrija ar “Rheinmetall” parakstīja nodomu protokolu par 155 mm artilērijas lādiņu rūpnīcas izveidi ar kopējām investīcijām 400 miljonu eiro apmērā.
Tikmēr Latvijā sadarbība ar “Rheinmetall” šobrīd vēl ir agrīnā posmā. Oktobra sākumā parakstīts saprašanās memorands par iespējamu munīcijas ražošanas līnijas izveidi Latvijā, taču konkrēti būvniecības vai investīciju plāni vēl nav izziņoti.
Oktobra beigās Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds vizītes laikā Spānijā uzņēmumā “Rheinmetall Expal Munitions” parakstīja līgumu par “C-5” prettanku mīnu iegādi Latvijas aizsardzības stiprināšanai.
Kamēr mūsu kaimiņi jau uzsāk būvniecību un reālu rūpniecības attīstību, Latvijā darbs ar “Rheinmetall” joprojām notiek dokumentu un saskaņojumu līmenī.