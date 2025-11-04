FOTO: Eiropa ir gatava rīkoties - Lietuvā sāk būvēt vācu giganta "Rheinmetall" munīcijas rūpnīcu
Lietuvas Radvilišķu rajonā otrdien sākusies Vācijas aizsardzības rūpniecības uzņēmuma "Rheinmetall" munīcijas rūpniecības būvniecība. Gaidāms, ka šeit gadā saražos desmitiem tūkstošus 155 milimetru artilērijas šāviņu.
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un premjerministre Inga Ruginiene būvniecības sākšanas ceremonijā paziņoja, ka rūpnīcas produkcija palielinās Lietuvas un visas Eiropas aizsardzības spējas.
"Pēc uzbūvēšanas "Rheinmetall" rūpnīca apgādās ikvienu karavīru zem NATO karoga. Tas veicinās Eiropas aizsardzības spēju palielināšanu un tās munīcijas krājumu pārvaldību. Eiropu nevar šantažēt vai iebiedēt, Eiropa ir gatava rīkoties," sacīja Nausēda.
"Tas nozīmē ne tikai papildu darbavietas, investīcijas un papildu nauda budžetā, bet arī ļoti nozīmīgu ieguldījumu aizsardzības nozarē," teica Ruginiene.
"Rheinmetall" izpilddirektors Armīns Papergers, kurš arī piedalījās ceremonijā, uzsvēra, ka rūpnīca ir stratēģiski svarīgs objekts ne tikai Lietuvai, bet visai Eiropai, un tas liecina par Vācijas gatavību aizsargāt NATO austrumu flangu.
"Rūpnīca tuvinās mūsu valstis ne tikai militārajā jomā, bet arī drošības un aizsardzības rūpniecības jomā," sacīja Papenrers.
Munīcijas rūpnīcu cels viens no lielākajiem Lietuvas būvniecības uzņēmumiem "PST Group".Tas ir parakstījis 141 miljonu eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, vērtu līgumu ar "Rheinmetall" un Lietuvas kopuzņēmumu "Rheinmetall Defence Lietuva". Līgums paredz, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2026. gada beigām.
Rūpnīca tiks būvēta uz 340 hektāru zemesgabala Kemeru ciemā apmēram sešu kilometru attālumā no Baisogalas. Gaidāms, ka tajā gadā saražos desmitiem tūkstošus 155 milimetru artilērijas šāviņu.
Plānots, ka munīcijas rūpnīca Lietuvā sāks darboties 2027. gada sākumā. Kopējās investīcijas projektā tiek lēstas 260 miljonu eiro apmērā. Plānots radīt vismaz 150 jaunu darbavietu.
Kopuzņēmumā "Rheinmetall Defence Lietuva" Vācijas kompānijai pieder 51%, bet Lietuvas valstij piederošajiem uzņēmumiem - "Epso-G Invest" un munīcijas ražotājam "Giraites ginkluotes gamykla" (GGG) - attiecīgi 48% un 1% akciju.