"Rheinmetall" noniecina Ukrainas dronu tehnoloģijas, dēvējot ražotājus par "mājsaimniecēm ar 3D printeriem"
Vācijas bruņojuma ražošanas koncerna "Rheinmetall" izpilddirektors Armīns Papergers noniecinājis Ukrainas sasniegumus bezpilota lidaparātu ražošanā, šo procesu pielīdzinot spēlēm ar klucīšiem "Lego", bet pašus ražotājus nodēvējot par "mājsaimniecēm ar 3D printeriem".
Sarunā ar izdevumu "The Atlantic" Papergers skeptiski izteicies par Ukrainas spēju efektīvi izmantot lētus dronus pret Krievijas tankiem, uzsverot, ka Ukraina nav veikusi nekādu tehnoloģisko izrāvienu.
"Kur slēpjas Ukrainas inovācija? Viņi ievieš jauninājumus savos mazajos dronos un saka: "Oho!" Tas ir lieliski. Lai nu būtu. Bet tās nav "Lockheed Martin", "General Dynamics" vai "Rheinmetall" tehnoloģijas," izteicies koncerna vadītājs.
Publikācijā norādīts, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti patiešām tiek montēti galvenokārt no importētām rezerves daļām – rotoriem, dzinējiem, kamerām un mikroshēmām. Lielākā daļa šo komponentu tiek ražota Ķīnā, kur viens uzņēmums nodrošina vairāk nekā 80 procentus no pasaules mazo bezpilota lidaparātu tirgus. Tomēr tieši šo iekārtu zemās izmaksas, īpaši salīdzinājumā ar sarežģītajām "Lockheed Martin" vai "Rheinmetall" sistēmām, ir tas faktors, kas tās padara par postošu un efektīvu ieroci kaujas laukā.
Vienlaikus izdevums vērš uzmanību uz to, ka pēc karadarbības sākšanas pret Irānu ASV un tās sabiedrotie ir ievērojami patērējuši dārgo pretgaisa aizsardzības raķešu rezerves. Tas licis Tuvo Austrumu valstu valdībām steidzami meklēt un pasūtīt budžeta klases alternatīvas, tostarp Ukrainā ražotos pārtvērējdronus.
Kad žurnālists sarunā uzskaitījis vairākus Ukrainas aizsardzības nozares uzņēmumus, kas šobrīd ir kļuvuši par nozīmīgiem bezpilota lidaparātu ražotājiem, Papergers viņus nicīgi nodēvējis par "ukraiņu mājsaimniecēm". "Viņiem virtuvēs stāv 3D printeri, un viņi ražo dronu detaļas. Tā nav inovācija," rezumējis "Rheinmetall" izpilddirektors.