Somijā nogāzušies divi droni - gaisā pacelti iznīcinātāji
Somijas dienvidos, Kimenlākso reģionā, svētdienas rītā nogāzušies divi Ukrainas droni, ziņo policija.
"Lidroboti iemaldījušies Somijas teritorijā. Mēs to uztveram ļoti nopietni. Drošības iestādes tūlītēji reaģējušas. Izmeklēšana turpināsies, un sīkākas ziņas tiks sniegtas, tiklīdz fakti gūs apstiprinājumu," paziņojis aizsardzības ministrs Anti Herkenens.
Viens no droniem nokritis uz ziemeļiem no Kouvolas, bet otrs - uz austrumiem no pilsētas. Kouvola atrodas aptuveni 130 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Helsinkiem un apmēram 70 kilometrus uz rietumiem no robežas ar Krieviju. Policija ziņo, ka incidentā cietušo nav.
Kā informējusi Aizsardzības ministrija, svētdienas rītā Somijas gaisa telpā nelielā augstumā virs jūras un virs sauszemes valsts dienvidaustrumos tika fiksēti vairāki mazi lidojoši objekti. Lidojošo objektu identificēšanai gaisā tika pacelti iznīcinātāji F/A-18. Gaisa spēki apstiprinājuši, ka tie ir Ukrainas lidroboti.
Jāpiemin, ka ukraiņu lidroboti naktī uz svētdienu jau atkal veica triecienus Krievijas Ļeņingradas apgabalam. Kā norāda apgabala vietvaldis Aleksandrs Drozdenko, triecienos nodarīti postījumi Ustjlugas ostai, kur atkal izcēlies ugunsgrēks.
Ukraiņu bezpilota lidaparāti uzbrukuši arī citiem Krievijas reģioniem, un Krievijas Aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā notriekti 203 lidroboti. Ukraiņu lidroboti Ustjlugas ostai uzbrukuši jau trešo reizi nedēļas laikā. Iepriekšējie uzbrukumi notika trešdien un piektdien, kad ostā arī izcēlās ugunsgrēki.
Ustjluga ir lielākā Krievijas eksporta osta Baltijas jūrā, caur kuru tiek transportēta jēlnafta un naftas produkti, kā arī ogles, dzelzsrūda, mākslīgais mēslojums un šķidrās ķimikālijas.