Pasaulslavenais latviešu diriģents Andris Nelsons un “Gewandhaus” orķestris Liepājā cildinās Bēthovenu
Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” un Andreja Žagara kultūras attīstības fonds 2027. gada 26. maijā plkst. 19.00 piedāvās leģendārā Leipcigas “Gewandhaus” orķestra un tā mākslinieciskā vadītāja, pasaulslavenā un klausītāju dievinātā Maestro Andra Nelsona koncertu, kas ir daļa no “Liepāja – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” programmas.
Nelsona talanta vēriens, milzu darbaspējas, prasme aizdegt mūziķus, un ik koncertu padarīt neaizmirstamu, ir unikāla. 2027. gadā pasaulē atzīmēs 200 gadu kopš Ludviga van Bēthovena došanās mūžībā. Latvijā šāda ģēniju aiziešanas pieminēšanas tradīcija vēl ir pasveša, bet, arvien ciešāk iekļaujoties globālajā mākslas telpā, būs gods ar Bēthovena piemiņas programmu jau otro reizi Liepājā uzņemt vienu no Eiropas labākajiem simfoniskajiem kolektīviem – Leipcigas “Gewandhaus” orķestri, kas ir pasaulē vecākais pilsoniskais simfoniskais orķestris (dibināts 1743. gadā).
“Kopš 2018. gada rudens, kad pasaulslavenais Leipcigas “Gewandhaus” orķestris iepriekšējo reizi viesojās Latvijā – Rīgā un Liepājā, nu jau drīz būs pagājuši astoņi gadi. Arī toreiz šo brīnišķīgo kolektīvu uz Latviju veda tā vadītājs, izcilais Maestro Andris Nelsons. Orķestri uzņēma Andreja Žagara kultūras attīstības fonds paša Andreja vadībā, tagad mēs turpinām viņa iesākto ceļu, dodot Latvijas klausītājiem iespēju iepazīt un baudīt pasaules līmeņa mākslinieku sniegumu. Šī orķestra muzicēšanu Andra Nelsona vadībā apbrīno it visur, lai sagaidām māksliniekus ar prieku un mīlestību,” aicina Arturs Maskats, Andreja Žagara kultūras attīstības fonda valdes loceklis.
Koncertprogrammā iekļautas divas pagalam atšķirīgas Ludviga van Bēthovena simfonijas: Sestā un Septītā. Sestā tiek arī dēvēta kā “Pastorālā”, tā ir teju kā animācijas filma, kas ļauj mums iejusties komponista ādā, kad viņš dodas savās iecienītajās pastaigās pa piepilsētas laukiem un mežiem, pieraksta kādu putna dziesmu, noskatās zemnieku dzīrēs, dziļi ieelpo pērkona ekstāzi un izbauda dabas atplaukšanu pēc stihijas. Septītā simfonija ir viens no Bēthovena augstākajiem meistardarbiem, kur sevišķi fascinē otrās daļas skaistās, fatālās variācijas un fināla nevaldāmās līksmes svētki.
“Ļoti patīk Leipcigas pilsoņu izvēlētais šī daudzgadīgā orķestra radītās vides moto, kas lieliem burtiem likts virs mūslaiku koncertnama ērģelēm: “Res severa verum gaudium”. Tas ir drusku neprecīzs, bet pēc būtības pareizs Senekas vēstules teikums, kas nozīmē – “Īsts prieks ir viena nopietna lieta”,” programmu novērtē Orests Silabriedis, Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” mākslinieciskais vadītājs. “Bēthovena Sestajā simfonijā mēs ar prieku skatāmies dabas kino, savukārt Septītā ir dziļākās drāmas un augstākās laimības sapārojums, tā ir pati dzīve. Ar nepacietību gaidām lielisko Leipcigas orķestri un izcilo Maestro mūsu dzintarnamā!”
Leipcigas “Gewandhaus” orķestris iemantojis pasaules slavu ar savu unikālo, silto un rēno “Leipcigas skanējumu”, kā arī vēsturisko lomu, pirmatskaņojot Bēthovena, Mendelszona un Brāmsa šedevrus. Kopš 2018. gada Andris Nelsons ir orķestra mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents, iezīmējot jaunu ēru orķestra darbībā.
Šeit apvienojas Nelsonam raksturīgā emocionālā, strāvojošā enerģija un orķestra stabilās, gadsimtiem senās tradīcijas. Kopā iekarotas pasaules lielākās skatuves, dodoties vērienīgās starptautiskās tūrēs un laižot klajā kritiķu atzītus, par etalonu kļuvušus ierakstus. Īpaši izceļami monumentālie Bruknera un Štrausa cikli sadarbībā ar izdevniecību “Deutsche Grammophon”, no kuriem pirmais godalgots ar prestižo “Opus Klassik” apbalvojumu un otrais atzīts par gada inovatīvāko un ambiciozāko simfonisko projektu. Sadarbība ar orķestri ir tik veiksmīga, ka tā pagarināta līdz 2032. gadam.
No 11. jūnija plkst. 12.00 koncerta biļetes būs pieejamas tirdzniecībā “Biļešu paradīzes” tīkla kasēs visā Latvijā, interneta vietnē www.bilesuparadize.lv un koncertzāles informācijas centrā. Koncertu organizē SIA “Lielais Dzintars” un Andreja Žagara kultūras attīstības fonds.