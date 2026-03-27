Avoti apgalvo, ka Putins aicinājis lielo biznesu finansēt karu; Kremlis to noraida
Krievijas diktators Vladimirs Putins ceturtdien aicinājis oligarhus ziedot Krievijas budžetam, lai stabilizētu valsts finansiālo situāciju un turpinātu karu Ukrainā, vēsta laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz avotiem.
Par to iepriekš ziņoja krievu emigrantu tīmekļa izdevums "The Bell". Pēc Krievijas Rūpnieku un uzņēmēju savienības kongresa Putins rīkoja slēgtas tikšanās ar lielajiem uzņēmējiem.
Saskaņā ar mediju avotu informāciju Putins uzņēmējiem teicis, ka Krievija turpinās karu Ukrainā, līdz ieņems visas Donbasa teritorijas, kas vēl nav tās kontrolē. Avoti norādīja, ka diktators nepieciešamību turpināt karu skaidrojis ar to, ka Ukraina pēdējās sarunu kārtās ar ASV starpniecību atteikusies izvest savu karaspēku no Doneckas apgabala.
Putins priekšlikumus par "demilitarizētu zonu" vai "īpašu ekonomisko zonu" dēvējis par kompromisa variantiem, tomēr viņš no šīm idejām atteicies pēc tam, kad Ukraina skaidri pateikusi, ka Donbasa atdošana ir sarkanā līnija, viens no avotiem sacīja "Financial Times". Ir teju neiedomājami, ka uzņēmēji varētu noraidīt Putina lūgumu, ko "The Bell" raksturoja kā "samešanos karam", norāda britu laikraksts.
"Valsts biznesa elite ir saliedējusies ap prezidentu, neraugoties uz bažām par karu un tā ietekmi uz valsts ekonomiku," norāda laikraksts.
Vismaz divi uzņēmēji apliecinājuši Putinam, ka labprāt brīvprātīgi ziedotu līdzekļus, lai palīdzētu finansēt budžetu, avoti pastāstīja abiem izdevumiem. "The Bell" dienu iepriekš minēja vienu no viņiem - miljardieri Suleimanu Kerimovu, kas apsolījis ieguldīt 100 miljardus rubļu (orientējoši miljardu eiro). Otrs uzņēmējs ir metalurģijas magnāts Oļegs Deripaska, vēsta "Financial Times".
Savukārt Kremlis piektdien paziņoja, ka noliedz, ka prezidents Vladimirs Putins būtu lūdzis Krievijas bagātākajiem cilvēkiem finansiāli atbalstīt kara turpināšanu Ukrainā.
"Nav taisnība, ka Putins būtu izteicis šādu lūgumu," paziņoja Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, kā ziņo aģentūra "Reuters".
Peskovs paskaidroja, ka viena persona nesenā tikšanās reizē ar uzņēmēju līderiem patstāvīgi piedāvājusi ziedot valstij "ļoti lielu summu", raksturojot to kā personīgu iniciatīvu.
"Tā bija pilnīgi viņa iniciatīva, nevis prezidenta Putina. Lai gan, protams, valsts galva šādu iniciatīvu atzinīgi novērtēja," piebilda Peskovs, uzsverot, ka nauda nav paredzēta karam.
Viņš piebilda, ka daudzi no tiem, kas bija klāt sanāksmē, bija uzbūvējuši savus īpašumus 1990. gados, pateicoties saiknēm ar valsti, un tagad, iespējams, uzskata par savu pienākumu sniegt ieguldījumu.