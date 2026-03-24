Objekts, kas eksplodēja Lietuvā, visticamāk, bija no kursa novirzījies Ukrainas drons
Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns žurnālistiem norādījis, ka Varēnas rajonā eksplodējušais objekts, visticamāk, bijis no kursa novirzījies Ukrainas drons, kas bija ceļā uz Krievijas Primorskas ostu.
“Sākotnējā dienestu informācija liecina, ka objekts varētu būt viens no dronu bara, kas [aizvadītajā dienā] veica triecienus pa Primorskas ostu. Ļoti iespējams, ka tas ir Ukrainas drons, kuru ietekmēja elektroniskās karadarbības līdzekļi, kā rezultātā tas nomaldījās un nokrita mūsu teritorijā,” otrdien Prezidenta pilī sacīja Kauns.
“Vēlos piebilst, ka diemžēl ne Baltkrievija, ne Lietuva šo dronu nefiksēja, jo tas lidoja, šķiet, zemāk par 300 metriem. Dienesti joprojām precizē detaļas,” viņš piebilda. Tāpat politiķis uzsvēra, ka ministrija ir pasūtījusi papildu radarus, kas valstī ieradīsies no 2026. -2028. gadam.
Uz jautājumu, vai šie radari palīdzēs nākotnē labāk identificēt šādus dronus, ministrs atbildēja sekojoši: "Ir ļoti grūti spekulēt, jo radars nav absolūts — tas nevar redzēt no zemes līdz pat kosmosam. Tiem ir savas robežas, tiem ir sava tehnoloģija." Viņš norādīja, ka Aizsardzības ministrijas mērķis ir izveidot vienotu mehānismu, kas palielinātu šādu draudu atklāšanas varbūtību".
Lithuanian authorities are investigating a possible drone crash near the country's border with Belarus pic.twitter.com/ASfI7QW5XI— LRT English (@LRTenglish) March 23, 2026
Tāpat Kauns uzsvēra, ka, turpinoties Krievijas iebrukumam Ukrainā, šādu incidentu iespējamība saglabājas augsta, un pretgaisa aizsardzība esot viens no lielākajiem izaicinājumiem visā NATO. Politiķis uzsvēra, ka drīzumā plāno doties oficiālā vizītē uz Ukrainu, lai konsultētos ar ukraiņu speciālistiem par inovācijām pretgaisa aizsardzībā.
Lietuvas Nacionālā krīžu vadības centra pārstāvis Dariuss Buta pauda, ka drona avarēšanas vietu visu nakti apsargāja likumsargi un Lietuvas armija. Notikuma vietā strādā policijas pretterorisma vienība “Aras” un Alītas apriņķa policijas komisariāta eksperti. Operācijas plānots pabeigt līdz dienas beigām.
Aizvadītajā gadā Lietuvā divas reizes ielidoja Krievijas "Gerbera" droni, no kuriem viens pārvadāja sprāgstvielas. Amatpersonas noteica, ka droni bija vērsti pret Ukrainu, bet nejauši ielidoja Lietuvā, kad ukraiņi ar elektroniskās karadarbības aprīkojumu traucēja to lidojumu trajektorijām.
Jau ziņots, ka naktī uz pirmdienu Lietuvas Varēnas rajonā nogranda sprādziens. Notikuma vietā bija redzamas atlūzas, darbojās policijas un Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji, Lietuvas bruņotie spēki kā arī uz notikuma vietu tika nosūtīts Gaisa spēku helikopters. Kā vēsta ziņu portāls "LRT", vietējie iedzīvotāji sprādzienu izdzirdēja ap plkst.3.00 naktī, bet nākamajā dienā Lavīsa ezera tuvumā tika atrastas metāla atlūzas.